'പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി വലിയൊരു വിസ്ഫോടനം, ഇത് ബജറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്': സിപി ജോണ്
സ്ത്രീശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായി പ്രിയദര്ശിനിയെ കാണാം.
Published : July 21, 2026 at 4:04 PM IST
തൃശൂര്: പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് രാഹുല് ഗാന്ധിയാണെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോണ്. അതിന്റെ തുടക്കത്തില് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കിയിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ഇതൊരു വലിയ വിസ്ഫോടനമാണെന്ന് മനസിലായതെന്നും മന്ത്രി സിപി ജോണ് പറഞ്ഞു.
3.81 കോടി യാത്രകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കെഎസ്ആര്ടിസി ഇപ്പോള് ജനകീയമായി. അത് പ്രശംസ പാത്രമായി. ആശ്വാസ കേന്ദ്രമായെന്നതും സര്ക്കാരിന് ഏറെ ആശ്വാസമാണ്. പ്രിയദര്ശിനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അധിക പണം ബജറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റില് ഉള്ക്കൊള്ളിക്കാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കില് പദ്ധതിയും പൊളിയും കെഎസ്ആര്ടിസിയും പൊളിയുമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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സ്ത്രീശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. വനമേഖലകളിലേക്ക് സ്ത്രീകള് കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നുവെന്നാല് അവര് സ്വാതന്ത്യം വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. തൊഴിലിടത്തിലേക്കുള്ള സത്രീകളുടെ യാത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇത് ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചൂ.
സ്വകാര്യ ബസ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും
സ്വകാര്യ ബസും പ്രിയദര്ശിനി ഒന്നിച്ചുള്ള ചിലയിടങ്ങളില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രശ്നമുള്ള സര്വീസുകളും ബസുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് അത് പരിഹരിക്കും. അക്കാര്യങ്ങള് സ്വകാര്യ ബസുടമകളെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് അവര് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അഴിമതി ലജ്ജാകരം
ഒരു എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പണം നല്കി ട്രാന്സ്ഫര് വാങ്ങരുത്. ഇതൊരു അപേക്ഷയാണെന്നും അത്തരം സംഭവം കണ്ടെത്തിയാല് നടപടിയുണ്ടാകും. അഴിമതി കാണിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്.
ജലഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തും
തൃശൂര് ജില്ലയിലെ ജലഗതാഗതം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കും. ജല ഗതാഗത പാതയില് കൂടുതല് ബോട്ടുകള് ഇറക്കും. സൗരോര്ജ ബോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കനാലുകളെ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കണം. കനോലി കനാലില് ഇത്തരത്തില് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി. ടൂറിസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും മന്ത്രി സിപി ജോണ് പറഞ്ഞു.
കാസര്കോട് ചെന്നപ്പോള് താന് സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് പുക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു മാധ്യമം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. എന്നാല് താന് സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. വ്യാജ വാര്ത്തയെ താന് എതിര്ക്കാന് പോയില്ല. പിന്നാലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് താന് പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏത് വാഹനത്തെയും കൃത്യമായി തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കണം. അത് എന്റെ വാഹനം ആണെങ്കില് പോലും അങ്ങനെയാകണമെന്നും മന്ത്രി സിപി ജോണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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