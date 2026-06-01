'ടൗൺഷിപ്പിലെ വീടുകളിൽ താമസം വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കും'... സ്ഥിഗതികൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും എപി അനിൽ കുമാർ
അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ വേണ്ട എന്ന നിലപാടില്ലെന്നും പാരിസ്ഥിക പ്രശ്നങ്ങളും തടസങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി.
Published : June 1, 2026 at 4:50 PM IST
മലപ്പുറം: വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിലെ വീടുകളിൽ ദുരന്തബാധിതർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വേഗത്തിൽ നടപ്പാകുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി എപി അനിൽകുമാർ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്ഥിഗതികൾ വിലയിരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറത്തെ സ്കൂളിലെ ചടങ്ങിന് എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട് ടൗൺഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിങ് നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഡിസാസ്റ്റർ മേനേജ്മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റൊരു മീറ്റിങ് ഉള്ളതിനാൽ എനിക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും എൽഎസ്ജിഡി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം വയനാട്ടിൽ ഒരു മീറ്റിങ് ഉണ്ട്. ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടറും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് എത്രയും പെട്ടന്ന് അവർക്ക് വീടുകളിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.
വീട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയുമ്പോഴും മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടന്ന് അതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി എപി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.
അതിവേഗ റെയിൽപാതയെ കുറിച്ചും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ''സിൽവർലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ വേണ്ട എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് പാരിസ്ഥിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് തടസങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട്. അതിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് പരിശോധിച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞത്.
പക്ഷെ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻ്റിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഒരൊറ്റ പിടിവാശിയായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം എല്ലാവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി മനസിലാക്കി കൊണ്ട് എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് എത്തേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തർക്കമില്ലെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്,'' എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന എന്നാൽ പരിസ്ഥിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരമാവധി കുറക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുമ്പോൾ പലരുമായും പല ചർച്ചകളും നടത്തേണ്ടി വരും. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പെട്ടന്ന് എടുത്ത് ചാടി നടത്തേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നും എന്നാൽ പരമാവധി പെട്ടന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
