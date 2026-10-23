നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: 11 സെക്കൻഡിൽ അര കിലോമീറ്റർ ദൂരം, പൊലീസിന് നിർണായക തെളിവുകള്
അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മിനികൂപ്പർ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്.
Published : October 23, 2026 at 1:00 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തിൽ പൊലീസിന് നിർണായക തെളിവുകള് ലഭിച്ചു. അപകട സമയത്ത് പ്രതി സുഹൈൽ സജീവ് വാഹനം ഓടിച്ചത് അമിതവേഗതയിലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദ്യശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മിനികൂപ്പർ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്.
11 സെക്കൻഡിൽ അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് വാഹനം പിന്നിട്ടത്. സുഹൈലിൻ്റെ കൂട്ടുപ്രതികളാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്. അപകടത്തിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത് പ്രതി ജോയലിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നാണ്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡോ മീറ്റർ വ്യക്തമാണ്. നേരത്തെ തെളിവെടുപ്പ് വേളയിൽ ഈ കാര്യം പ്രതി സുഹൈൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചത്.
അതേസമയം മുഖ്യപ്രതി സുഹൈൽ സജീവ് ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളിൽ തുടരുകയാണ്. പ്രതിയെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ബോസ്റ്റൽ സ്കൂൾ സുപ്രണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിയിരുന്നു. പ്രതിക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും, പ്രതിയെ വിയ്യൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം.
പ്രതിയെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലന്നും, ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയാണ് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സുപ്രണ്ടിൻ്റെ അപേക്ഷ തള്ളിയത്. കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട ഗോപികയുടെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി.
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം അപകടത്തിൽ മരിച്ച ദേവികയുടെ വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ദേവികയുടെ അമ്മ. സരിത പ്രതികരിച്ചത്. ഈ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി സുഹൈൽ സജീവിൻ്റെയും കൂട്ടുപ്രതികളായ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട നിനവ്, അമീർ , ജോയൽ എന്നിവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയും അങ്കമാലി മജിസ്ട്രസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
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ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു പ്രതി സുഹൈൽ സജീവ്. മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗതയിൽ എത്തിയ മിനി കൂപ്പർ കാർ, വിമാനത്താവള റോഡരികിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. അതിശക്തമായ ഇടിയെത്തുടർന്ന് തെറിച്ചുവീണ മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു.
അപകടത്തിന് ശേഷം പരിക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കാനോ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ഒടുവിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
ഈ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നല്ലൊരു ഭാവി ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകുന്നവരായിരുന്നു. ജോലിക്കായി തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ തൃക്കാക്കരയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഇവർ. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവർക്കാണ് റോഡപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
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