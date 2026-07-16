അറിയാതെ എടുത്ത ഒറ്റ വീഡിയോ, മില്യൺ കാഴ്ചക്കാർ; നാട്ടിലാകെ വൈറലായി മാവൂരിലെ ഫയർമാൻ ജയേഷ്
ഫയർമാൻ ജയേഷ് കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മില്യൺ കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരാണ് ലഭിച്ചത്.
Published : July 16, 2026 at 5:49 PM IST
കോഴിക്കോട്: കൊച്ചു കുട്ടികളോട് കുശലം പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ, ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് മാവൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് ഫയർമാൻ ജയേഷ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജയേഷ് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുകയും പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാവൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറെ വെള്ളക്കെട്ട് നിറഞ്ഞതും അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്.
കഴിഞ്ഞദിവസം കനത്ത മഴ പെയ്യുകയും റെഡ് അലർട്ട് ആവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മാവൂർ ഫയർ ഓഫീസർ മുനവറുസ്മാൻ്റെ കൂടെ ഗ്രേഡ് ഫയർമാൻ ആയ ജയേഷ് ഇത്തരം മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോയത്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണവും നൽകിയ ശേഷമാണ് അടുത്തകാലത്തായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡ് ആയ ചാത്തമംഗലം ചൂലൂരിലെ സങ്കേതത്തിൽ എത്തിയത്.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയും ഇവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. നാട്ടിൽ അവധിക്ക് എത്തിയ പട്ടാളക്കാരനാണ് അന്ന് നാലു പേരെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യമെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് സങ്കേതത്തിൽ എത്തിയ ജയേഷും മുന്നിൽ കണ്ടത് നിരവധി പേർ വലിയ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഇറങ്ങി നീന്തി കളിക്കുന്നതാണ്.
ഇതിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഫയർ ഓഫീസർക്കും ഗ്രേഡ് ഫയർമാൻ ആയ ജയേഷും കാണാനിടയായി. അതോടെ ജയേഷിനുള്ളിലെ ഫയർമാൻ്റെ ജാഗ്രത പുറത്തുവന്നു. വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കണ്ടതോടെ ഇവർക്ക് നീന്തൽ അറിയാമോ എന്ന സംശയത്തോടെ ഇവരോട് കാര്യം തിരക്കി. അറിയില്ലെന്ന് മറുപടി വന്നതോടെ 'നീന്തൽ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണമെന്നും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നും കാഴ്ച കണ്ട് പോയാൽ മതിയെന്നുമുള്ള' ഉപദേശവും കൊടുത്തു.
ഇത് തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ആരോ ജയേഷ് അറിയാതെ മൊബൈലിൽ പകർത്തി. പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു.
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കൊച്ചു കുട്ടികളോട് ജയേഷ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ കരുതലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മില്യൺ കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരെയാണ് ജയേഷ് കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. പലരും വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഫെയ്സിബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. സംഭവം വൈറലായതോടെ നിരവധി പേരാണ് അഭിനന്ദനങ്ങളമായി മാവൂർ ഫയർസ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്ത്, ഇതെല്ലാം ഓരോ ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളും സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് ജയേഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പും കിണറ്റിൽ വീണ് നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി സുരക്ഷിതമായി കരക്ക് എത്തിച്ചതിന് ജയേഷന് റിവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും മാവൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം ഒരു ഫയർമാൻ്റെ കരുതൽ നാട് ശ്രദ്ധിച്ചതോടെ മാവൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനും അഭിമാനത്തിൻ്റെ നെറുകയിലാണ്.
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