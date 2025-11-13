ETV Bharat / state

പറുദീസ വിട്ടകന്ന് ദേശാടനക്കിളികള്‍, മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങള്‍ അനാഥം; അധികാരികള്‍ കണ്ണടയ്‌ക്കുന്നെന്ന് ആക്ഷേപം

ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ നീന്തിത്തുടിച്ചിരുന്ന മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പക്ഷികൾ പോലും എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

MAVOOR WETLAND MIGRATORY BIRDS BIRDWATCHER BIRDS
wetlands Mavoor (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: ദേശങ്ങളും അതിർത്തികളും താണ്ടി കേരളത്തിലേയ്‌ക്ക് എത്തുന്ന വിരുന്നുകാരാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ. ഇവിടെ ഇവർക്കായി ഒരു പറുദീസയുണ്ട്, മാവൂരിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള നീർത്തടങ്ങൾ. പക്ഷികളുടെ ഈ പറുദീസ കാണാൻ ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പക്ഷി സ്നേഹികളും സഞ്ചാരികളുമാണ് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ അക്കാലമൊക്കെ ഏറെ വൈകാതെ കഴിഞ്ഞു പോയി.

ആയിരകണക്കിന് പക്ഷികൾ നീന്തിത്തുടിച്ചിരുന്ന മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പക്ഷികൾ പോലും എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. പ്രകൃതി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പക്ഷികളുടെ ദേശാടനം, അതിനാണ് ഇപ്പോൾ അറുതി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീർത്തടങ്ങൾ പൂർണമായും ആഫ്രിക്കൻ പായലും, പുല്ലുകളും മറ്റ് ജല സസ്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതിനാൽ പക്ഷികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികൾ മെല്ലെ അകന്നു പോയി.

157 ഇനം ദേശാടന പക്ഷികൾ മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ എത്തിയതായി പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ സർവേകളിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഡാട്ടർ പോലുള്ള പക്ഷികളും ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിരുന്ന 36 ഇനം പക്ഷികളും മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

പക്ഷിനിരീക്ഷകരായ രാജൻ മണാശേരിയും ഹാമിദലി വാഴക്കാടും ചേർന്നാണ് മാവൂരിലെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യം പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് നീർത്തടപക്ഷികളെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഓരോ ദിവസവും മാവൂരിൽ ധാരാളം പേർ എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രകൃതി നൈർമല്യം നുണയുന്ന പക്ഷികൾ മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങൾ വിട്ട്‌ അകന്നതോടെ പക്ഷി നിരീക്ഷകരും മെല്ലെ ഉൾവലിഞ്ഞു.

'എല്ലാ വർഷവും പ്രളയമുണ്ടാകുന്ന തണ്ണീർത്തടം കൂടിയാണ് ഇത്. ചാലിയാറിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കയറുന്നത്. ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ കളകൾ മൊത്തം കരയോട് ചേർന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേയ്‌ക്ക് വരും. ആ സമയങ്ങളിൽ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടുകളെ പൊക്കിവച്ച് ഇത് ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്'- പക്ഷിനിരീക്ഷകനായ ഹാമിദലി വാഴക്കാട് പറഞ്ഞു. '5,000 ത്തോളം വരുന്ന ഗാർഗിനിക് പക്ഷികൾ, കോട്ടയത്ത് കണ്ടു വരുന്ന പാതിരാ കൊക്കുകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥിര ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. മഞ്ഞുകാലത്ത് ദേശാടന പക്ഷികള്‍ ധാരാളം എത്തിയിരുന്ന ഇടമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞു' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏത് സമയവും നീർത്തടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകളുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാണാമായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഗാർഗിനികളും കാട്ടു താറാവുകളും നീല കോഴികളും ഓപ്പൺ ബിൽ സ്റ്റോക്കുകളുമൊക്കെ ഇന്ന് മാവൂരിനെ വിട്ട്‌ അകന്നു. മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പുല്ലുകളും പായലുകളും ജലസസ്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്‌താൽ പറന്ന്‌ അകന്ന ദേശാടന പറവകൾ ഇനിയും തിരിച്ചെത്തുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ പക്ഷിനിരീക്ഷകർക്കും പക്ഷി സ്നേഹികൾക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഭരണകർത്താക്കൾ ഇതു കണ്ട ഭാവം പോലും നടിക്കാത്തതാണ് നീർത്തടങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥക്ക് കാരണം പക്ഷിനിരീക്ഷകർ ആരോപിക്കുന്നു.

ഓരോ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അല്‌പകാലം കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമായി മാറിയിരുന്ന മാവൂരിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ ഇനിയും വിരുന്നുകാരായി കലപില കൂട്ടി പാറിപ്പറക്കാൻ പക്ഷികൾ തിരികെ എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.

TAGGED:

MAVOOR WETLAND
MIGRATORY BIRDS
BIRDWATCHER
MAVOOR WETLAND BIRDS
MIGRATORY BIRDS FROM MAVOOR WETLAND

