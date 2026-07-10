പണിയെടുത്ത കൂലി നൽകിയില്ല; കാസർകോട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളിയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം
പുലർച്ചെ 5.30ന് മൊഗ്രാൽ റെയിൽവേ അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപത്തുവച്ചാണ് ദാരുണമായ സംഭവം
Published : July 10, 2026 at 2:28 PM IST
കാസർകോട്: പണിയെടുത്ത കൂലി നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളിയെ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ നാലംഗ സംഘം മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കർണാടക ഹുബ്ബള്ളി സ്വദേശിയും തേപ്പ് മേസ്ത്രിയുമായ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിനാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം.
വർഷങ്ങളായി മൊഗ്രാൽ കൊപ്പളത്തെ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചു വരികയാണ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5.30ന് മൊഗ്രാൽ റെയിൽവേ അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപത്തുവച്ചാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. പതിവുപോലെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദേശീയപാതയിലേക്ക് നടന്ന് ബസ് കയറാൻ പോകുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഈ സമയം റെയിൽവേ അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പതിയിരുന്ന നാലംഗ സംഘം അബ്ദുൽ ഗഫൂറിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തി. തുടർന്ന് സംഘത്തിലെ ഒരാൾ ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണയൊഴിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ തീകൊളുത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.
തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ അക്രമിസംഘം സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അബ്ദുൽ ഗഫൂറിൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപവാസികളാണ് തീയണച്ചത്. തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ കുമ്പള സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പുറത്തും കഴുത്തിലും ഉൾപ്പെടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സാരമായി പൊള്ളലേറ്റതിനാൽ പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. എങ്കിലും പൊള്ളൽ ഗുരുതരമായതിനാൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
കൂലിത്തർക്കവും ഭീഷണിയും
പണിയെടുത്ത കൂലി കൊടുത്തില്ലെന്ന അക്രമി സംഘത്തിൻ്റെ ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സീതാംഗോളിയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തേപ്പ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമിസംഘത്തിന് 3,000 രൂപ നൽകാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജോലി ഏൽപ്പിച്ച എൻജിനീയറിൽ നിന്ന് 18,000 രൂപ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും ആ തുക കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകാമെന്നും നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
ആക്രമണത്തിന് തലേദിവസം ഒരാൾ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും ഇദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭീഷണിയും ആക്രമണവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോയെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ കുമ്പള പൊലീസ് വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലെ സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങൾ കൊലപാതക ശ്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത് പ്രദേശവാസികളിലും വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ സംസ്ഥാനം വിടാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അക്രമികൾ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സൈബർ അന്വേഷണവും പൊലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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