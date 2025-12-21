വാളയാർ ആൾകൂട്ടക്കൊലപാതകം: സ്ത്രീകള് ഉള്പ്പെടെ 15 പേർ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ, അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്
Published : December 21, 2025 at 9:42 AM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് വാളയാറിലെ ആൾകൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധവും വിമർശനവും ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായവർ ബിജെപി ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്കരാണെന്ന് എസ്ഡിപിഐയും ഡിവൈഎഫ്ഐയും ആരോപിച്ചു.
നാല് ആർഎസ്എസ് ബിജെപി പ്രവർത്തകരുള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേരാണ് നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. പുറത്ത് വന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ 15 പേർ കൃത്യത്തിൽ ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. ഇതിൽ സ്ത്രീകള്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള പലരും നിലവിൽ ഒളിവിലാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ പൊലീസ് സംശയിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് മർദനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കും. മൊബൈൽ ഫോണുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോള് നടക്കുന്നത്.
ബിജെപി ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരായ അട്ടപ്പള്ളം കല്ലങ്കാട് സ്വദേശി എ അനു, അട്ടപ്പള്ളം മഹാളിക്കാട് സ്വദേശികളായ പ്രസാദ്, മുരളി, കിഴക്കേ അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശികളായ കെ ബിബിൻ, അനന്തൻ എന്നിവരെയാണ് നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ളത്. മുരളി, അനു എന്നിവർ 15 വർഷം മുൻപ് സിഐടിയു ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായ സ്റ്റീഫനെയും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായ വിനോദ് എന്നിവരെ വെട്ടിയ കേസിൽ പ്രതികളാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടിയെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വാളയാറിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ രാംനാരായണൻ ഭയ്യാർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മോഷ്ടാവാണെന്നും ബംഗ്ലാദേശി നുഴഞ്ഞ കയറ്റക്കാരനാണെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു മർദനം. മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്ത് വന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ വലിയ വിമർശനവും ഉയർന്നു.
സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. ''പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് അട്ടപ്പള്ളം പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ രാം നാരായണൻ ബാഗേൽ എന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ട സംഭവം അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകവും ഗൗരവകരവുമാണ്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പ്രതിചേർത്ത് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കുടുംബവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് മൃതദേഹം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ വസതിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും സർക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നടപ്പാക്കും'' - വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
വാളയാർ സംഭവം പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് അപമാനകരമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ
പാലക്കാട് വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്ത് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി റാം നാരായണനെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ കൊലപെടുത്തിയ സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് അപമാനകരവും അപലപനീയവുമാണ്. തൊഴിലിനായി നാല് ദിവസം മുൻപ് പാലക്കാട് വാളയാറിൽ എത്തിയതാണ് രാം നാരായണൻ. ഭാര്യ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാനസികമായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ ക്രൂരമായ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയെ തുടർന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. കൊലപാതകത്തിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതികൾ ആർഎസ്എസ് ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണ്. കേരളം പോലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കരുതലോടെ കണ്ട് പോരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു നിലക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൂരകൃത്യമാണ് വാളയാറിൽ നടന്നത്.
ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ട വിചാരണകൾക്കും അക്രമത്തിനുമെതിരെ പൊതുബോധം വളർത്താൻ ജാഗ്രതയോടെ പൊതു സമൂഹം ഇടപെടണമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഉത്തർപ്രദേശിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വർഗീയ കൊലപാതകമെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ
''പാലക്കാട് വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ റാം നാരായൺ എന്ന യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന വാർത്ത കേവലം ഒരു 'ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണമല്ല'. ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആർഎസ്എസ് ക്രിമിനലുകൾ നടപ്പിലാക്കിയ പച്ചയായ വർഗീയ കൊലപാതകമാണ്.
"നീ ബംഗ്ലാദേശുകാരനാണോ?" എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ആ മർദ്ദനം. കേവലം സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല, മറിച്ച് വിദ്വേഷം തലയ്ക്കുപിടിച്ച ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നിൽ. സംഘപരിവാർ പടച്ചുവിടുന്ന അപരവിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇരയായി റാം നാരായൺ മാറിപ്പോയി എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്.
ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണം. ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം. പിടിയിലായ പ്രതികൾ ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരാണ്. ഇവരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കണം. ഈ കൊലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനും നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും ബിജെപി ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതാക്കൾ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഭരണകൂടം ഈ ഒത്തുകളി അനുവദിക്കരുത്.
കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ മോഡൽ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിത്തിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുള്ള താക്കീതാവണം ഈ കേസ്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഈ വിദ്വേഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് ചെറുത്തെ മതിയാകൂ. റാം നാരായണന് നീതി ലഭിക്കും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരും. പ്രതികളെയും അവരെ സഹായിക്കുന്ന നേതാക്കളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്'' - സന്ദീപ് വാര്യർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
