'സംശയം' കൊലയ്ക്ക് കാരണമായി; ഭാര്യയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സോണി നടത്തിയ നീക്കങ്ങളാണ് പൊലീസിൻ്റെ സംശയം ബലപ്പെടുത്തിയത്

MIGRANT WORKER KILLS WIFE IN KOTTAYAM
സോണി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
കോട്ടയം: കോട്ടയം അയർക്കുന്നം ഇളപ്പാനിയിൽ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടിയ കേസിൽ ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയില്‍. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശിയായ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി സോണി (35) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിനി അൽപ്പാനയാണ് (30) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നിർമാണം നടക്കുന്ന വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുനിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

കൊലപാതകം, പിന്നെ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ 14-നാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകി. ഭാര്യയെ സംശയമായിരുന്നതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് സോണി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ജോലിക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതി ഭാര്യ അൽപ്പാനയെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇവിടെവച്ച് കല്‍ക്കെട്ടില്‍ തലയിടിപ്പിച്ചാണ് സോണി ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കോട്ടയം ഡിവൈഎസ്‌പി അരുണ്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞത്. കഴുത്തു ഞെരിക്കുകയും മരണം ഉറപ്പിക്കാന്‍ കമ്പി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിക്കുകയും ചെയ്തു. മൃതദേഹം പ്രതി വീടിൻ്റെ പിന്‍ഭാഗത്താണ് കുഴിച്ചിട്ടതെന്നും ഡിവൈഎസ്‌പി പറഞ്ഞു.

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സോണി നടത്തിയ നീക്കങ്ങളാണ് പൊലീസിൻ്റെ സംശയം ബലപ്പെടുത്തിയത്. ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ തന്നെയാണ് അയർക്കുന്നം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിളിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാനോ സഹകരിക്കാനോ തയ്യാറാകാതെ ഇയാൾ നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

തുണയായത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 14-ന് രാവിലെ സോണി ഇളപ്പാനി ജംഗ്ഷന് സമീപത്തുകൂടി ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം നടന്നുപോകുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, സോണി മാത്രമാണ് തിരികെ പോകുന്നതായി ദൃശ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടെ സംശയം ഉറപ്പിച്ച പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സോണി എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ

പ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അയർക്കുന്നം ഇളപ്പാനി ജംഗ്ഷനു സമീപം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിനോട് ചേർന്നാണ് ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴിയിൽ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നത്. മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. പൊലീസ് പ്രതിയുമായി സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ മണ്ണ് നിരപ്പാക്കുന്ന പണിയാണ് സോണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പിറ്റേന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ ഇയാൾ ഇവിടെയെത്തി പണിയെടുത്തതായും വിവരം ലഭിച്ചു. മൂന്ന് വർഷമായി അയർക്കുന്നത്ത് നിർമാണ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സോണി. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

