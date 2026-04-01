മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപണം; പെരുമ്പാവൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മുറിയിലിട്ട് തല്ലിക്കൊന്നു, 6 പേർ പിടിയിൽ
മുടിക്കലിലെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലാണ് അസം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ മരത്തടിയുടെ റോളർ ഉപയോഗിച്ച് മർദിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവരാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി. യുവാവിനെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
Published : April 1, 2026 at 1:15 PM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളിയെ സഹപ്രവർത്തകർ തല്ലിക്കൊന്നു. അസം സ്വദേശിയായ നൂർ ഹസനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മുടിക്കലിലെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലാണ് അസം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ആറംഗ സംഘം ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ അസം സ്വദേശികളായ ആറുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിൽ
അലാവുദ്ദീൻ, മിനാറുൽ, സാക്കിർ ഹുസൈൻ, ഹബീസുദ്ദീൻ, ഹസൻ അലി, മുസമ്മിൽ എന്നിവരാണ് പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇതിൽ മൂന്നുപേർ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിനെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇയാൾ മറ്റൊരിടത്ത് താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളിയാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്.
മർദനത്തിന് കാരണം
പ്രതികൾ താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ പുറത്തുനിന്നെത്തിയ യുവാവ് മോഷണശ്രമം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ക്രൂരമായ മർദനം. ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളെല്ലാം ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കി മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികൾ തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ യുവാവ് ഈ ബക്കറ്റ് തുറന്നുനോക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്നും, ഏഴ് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് ഇവർ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ യഥാർഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്തുണ്ടായ ആക്രമണമാണോ എന്നതിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പെരുമ്പാവൂർ എസ് എച്ച് ഒ അനിൽ പറഞ്ഞു.
ക്രൂരമായ ആക്രമണം
മോഷണം ആരോപിച്ച ശേഷം യുവാവിനെ മുറിക്കകത്ത് കയറ്റി വാതിലടച്ചായിരുന്നു ആറംഗ സംഘം മർദിച്ചത്. മരത്തടിയുടെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മർദനത്തിൽ യുവാവിൻ്റെ തല പൂർണമായും തകർന്നു. പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയും വാരിയെല്ലുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് നാട്ടുകാർ എത്തിയതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. മർദനമേറ്റ് അവശനിലയിലായ യുവാവിനെ പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
പെരുമ്പാവൂർ സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തും മർദനം നടന്ന മുറിയിലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും.
കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളെ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. പ്രതികൾക്ക് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലെ മറ്റ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അധികൃതരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളെ തിരിച്ചറിയാനും, ഇയാൾ എന്തിനാണ് പ്രതികളുടെ താമസസ്ഥലത്ത് എത്തിയത് എന്ന് കണ്ടെത്താനുമുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ആവർത്തിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത കാലത്തായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമസംഭവങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മോഷണം ആരോപിച്ചും മറ്റുമുള്ള തർക്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൊലപാതകങ്ങളിൽ കലാശിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിലും താമസസ്ഥലങ്ങളിലും പൊലീസ് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കും.
