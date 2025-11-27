റബര്‍ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് കാട്ടാന; ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ ആക്രമണം, 55കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

റബര് എസ്റ്റേറ്റിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് കാട്ടാന; ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ ആക്രമണം, 55കാരന് ദാരുണാന്ത്യം
കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ജാര്ഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ 55കാരനാണ് മരിച്ചത്. ആക്രമണം ടാപ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ.
Published : November 27, 2025 at 4:05 PM IST
മലപ്പുറം: നിലമ്പൂരില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് ജാര്ഖണ്ഡ് സ്വദേശിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ ചാരൂ ഒറവോണാണ് (55) മരിച്ചത്. നിലമ്പൂർ അരയാട് റബർ എസ്റ്റേറ്റില് ഇന്ന് (നവംബര് 27) രാവിലെ 10.30ഓടെയാണ് സംഭവം.
അതിരാവിലെ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയ ചാരൂ ഒറവോണ് ടാപ്പിങ്ങിന് ശേഷം എസ്റ്റേറ്റിലെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങവേയാണ് കാട്ടാനയുടെ മുന്നില്പ്പെട്ടത്. മരങ്ങള്ക്കിടയിലായിരുന്നു കാട്ടാന. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആനയെ കണ്ടത്. ഇതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ആക്രമണത്തില് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ചാരൂ ഒറവോണ് തത്ക്ഷണം മരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ എസ്റ്റേറ്റില് നിന്നും കാട്ടാന വനമേഖലയിലേക്ക് പോയി.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മറ്റ് തൊഴിലാളികളും പ്രദേശവാസികളും പൊലീസിലും വനം വകുപ്പിലും വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ സംഘങ്ങള് സ്ഥലത്തെത്തി. ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനയച്ചു.
കാട്ടാന വരുന്നത് കണ്ടതോടെ താന് തൊഴിലാളികളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞൂവെന്നും ഇതോടെ തൊഴിലാളികളെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടൂവെന്നും പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. എന്നാല് തോട്ടത്തിലെത്തിയ ആന ചീറുന്നത് കേട്ടുവെന്നും ചാരുവിനെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനിടെ തൊഴിലാളികളോട് താന് ചാരൂവിനെ തിരക്കിയെങ്കിലും ചാരൂ തോട്ടത്തിന് പുറത്ത് ഫോണില് സംസാരിച്ച് നില്ക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ആന ചീറുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് ആക്രമിക്കുകയാണെന്നത് മനസിലായില്ലെന്നും മേഖലയില് കാട്ടാന ശല്യം സ്ഥിരമാണെന്നും പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. ആന വനമേഖലയിലേക്ക് പോയതിന് പിന്നാലെ ചാരൂവിനെ കാണാതായപ്പോഴാണ് ആന ഏറെ നേരം നിന്ന സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളം നോക്കിയത്. അപ്പോഴാണ് ചാരൂ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂലേപ്പാടത്തും കാട്ടാന ശല്യം:
നിലമ്പൂർ മൂലേപ്പാടം തറമുറ്റത്ത് ഭീതി വിതച്ച് കാട്ടാന. വീടിന് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ 50ലേറെ കുടുംബങ്ങൾ. മേഖലയില് കൃഷി നാശവും വ്യാപകമാണ്. ഇന്ന് (നവംബര് 27) പുലര്ച്ചെ 3.30നും മൂലേപ്പാടത്തെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാട്ടാന എത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 54 വര്ഷമായി കാട്ടാന ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഫിലോമിന മറ്റത്തില് പറഞ്ഞു. ജോലിക്ക് പോകാനും മക്കള്ക്ക് സ്കൂളില് പോകാനും ഏറെ പ്രയാസമാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. പട്ടാപ്പകല് പോലും വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് കാട്ടാന വരുന്നത് പതിവാണെന്ന് ലൂസിയും പറഞ്ഞു. പകല് പോലും പുറത്തിറങ്ങാന് ഭയമാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ആലീസ് ഞള്ളംപുഴയും പറഞ്ഞു.
