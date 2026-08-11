ETV Bharat / state

മൈക്രോഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസ്: അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം

കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്‌പി എസ്‌ ശശിധരൻ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ്റെ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു

Microfinance Fraud Case
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രതിയായ മൈക്രോഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വിജിലൻസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് അപൂർണമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്‌പി എസ്‌ ശശിധരൻ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ്റെ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.

മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പിൽ 17 കേസുകളിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി വിജിലൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് .30 പരാതികളിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഈ കേസുകളിലെ വസ്തുത റിപ്പോർട്ടുകൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ അംഗീകരിച്ചു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകിയെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല. നടപടികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്താത്ത കേസുകളിൽ ഏകീകൃത അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് ശശിധരൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപൂർണമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയത്.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ എസ്എൻഡിപി യൂണിയനുകളായ മാനന്തവാടി, റാന്നി, കുന്നത്തുനാട്, കണയന്നൂർ, ചിറ്റൂർ, തളിപ്പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും അഴിമതി കണ്ടെത്തിയത്. 2003 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വികസന കോർപറേഷനിൽ നിന്ന് എസ്എൻഡിപി ശാഖകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യാനായി എടുത്ത വായ്പകളിലാണ് വൻ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി ആരോപണമുയർന്നത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലാണ് വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ അരങ്ങേറിയത്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ വ്യാജ രേഖകളും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും നിർമിച്ച് തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

2016ൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്. പിന്നാക്ക വികസന കോർപറേഷൻ മുൻ എംഡിമാരായ നജീബ്, ദിലീപ് കുമാർ, മുൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ കെകെ മഹേശൻ, എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ നേതാവ് ഡോ എംഎൻ സോമൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ.

എസ്‌എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്ന് 15.85 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ വായ്പ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് കേസ്. ഇതിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെയുള്ള കേസിൽ 80 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതായി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ​അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെയും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും വന്നിരുന്നു.

Also Read: മെസിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേട് നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

TAGGED:

MICROFINANCE SCAM CASE KERALA
VELLAPPALLY NATESAN SCAM CASE
SNDP YOGAM GENERAL SECRETARY
HIGH COURT
MICROFINANCE FRAUD CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.