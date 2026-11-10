മിക്കി മൗസ് പൂക്കളിൽ വിരിഞ്ഞപ്പോൾ! സേനാപതിയിൽ കൗതുകമായി അപൂർവ പുഷ്പങ്ങൾ; കാണാനെത്തുന്നത് നിരവധി പേർ
കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പൂക്കൾ. അപൂർവ സസ്യങ്ങളുടെയും ഔഷധച്ചെടികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രകൃതിപാഠം പകർന്ന് വിദ്യാലയം.
Published : November 10, 2026 at 4:37 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: കാർട്ടൂൺ ലോകത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയതാരം മിക്കി മൗസിനെ പൂക്കളിൽ കണ്ടാലോ? വലിയ വട്ടത്തിലുള്ള കറുത്ത ചെവികൾ… താഴേക്ക് തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന ചുവന്ന മുഖം… രൂപത്തിൽ സാക്ഷാൽ മിക്കി മൗസിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ! കാഴ്ചക്കാരിൽ കൗതുകവും വിസ്മയവും തീർത്ത് ഇടുക്കിയിലെ സേനാപതിയിൽ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ് ഈ അപൂർവ പൂക്കൾ. പൂക്കളുടെ പ്രത്യേക രൂപം കണ്ടാൽ ആരും ഒന്നു നോക്കിപ്പോകും. മിക്കി മൗസിൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ കാണാനും ചെടിയുടെ തൈകൾ അന്വേഷിച്ചും നിരവധി പേരാണ് സേനാപതിയിലെ മാർ ബേസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെത്തുന്നത്.
ഒച്ച്ന സെറുലേറ്റ (Ochna serrulata) എന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം. ‘മിക്കി മൗസ് പ്ലാൻ്റ്’ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ സസ്യം അലങ്കാരച്ചെടിയായും വളർത്താറുണ്ട്. സാധാരണയായി വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലാണ് ചെടി കൂടുതൽ നന്നായി വളരുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി വിരിയുന്ന പൂക്കളും പിന്നീട് രൂപപ്പെടുന്ന കറുത്ത കായകളും ചുവന്ന പുഷ്പദളാവശിഷ്ടങ്ങളും ചേർന്നാണ് മിക്കി മൗസിൻ്റെ മുഖത്തോട് സാമ്യമുള്ള രൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
2004-ലാണ് ഈ ചെടി മാർ ബേസിൽ സ്കൂളില് എത്തിച്ചത്. തൊടുപുഴയിലെ നാഗാർജുനയിൽ നിന്നാണ് തൈ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ പൂത്തുതുടങ്ങിയത് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഇത്തവണയാണ് ചെടിയിൽ കൂടുതൽ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് എത്തുന്നവരുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മിക്കി മൗസ് ചെടി മാറി. ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാനും തൈകൾ സ്വന്തമാക്കാനുമുള്ള അന്വേഷണവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഡിസ്നിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ മിക്കി മൗസിനോട് സാദൃഷ്യമുള്ള പൂക്കളാണിവ. മിക്കി മൗസ് പ്ലാൻ്റ് എന്നാണ് ഇവയെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം കാണപ്പെടാത്ത ഒരു പൂവാണ് ഇത്. മിക്കി മൗസ് പ്ലാൻ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ ചെടികൾ ഇവിടെ നട്ട് പരിപാലിച്ചത്. വളർന്ന് പൂക്കൾ വന്നതോടെ വളരെ അവിചാരിതമായാണ് ഇത് മിക്കി മൗസ് പ്ലാൻ്റാണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളാണിതെന്ന്" അധ്യാപകനായ രാജേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ മിക്കി മൗസ് പൂക്കളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മാർ ബേസിൽ സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അപൂർവ സസ്യങ്ങളും ഔഷധച്ചെടികളും മരങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന വിപുലമായ ജൈവവൈവിധ്യ ഉദ്യാനമാണ് സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കർപ്പൂരമരം, കുന്തിരിക്കം, തെള്ളിപ്പൈൻ, രുദ്രാക്ഷം, നീർമാതളം, പതിമുഖം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി മനോഹരമായ ആമ്പൽക്കുളവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്യാനം.
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വേനൽ കടുത്തതോടെ പക്ഷികൾക്കും കരുതലൊരുക്കുകയാണ് വിദ്യാർഥികൾ. പക്ഷികൾക്കായി മൺകുടങ്ങളിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് പ്രധാനമാണെന്ന സന്ദേശം കുട്ടികളിലേക്ക് പകരുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാ എൽദോസ് പുൽപറമ്പിൽ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ഡെയ്സി, പ്രിൻസിപ്പൽ ബിനു പോൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പരിസരം മനോഹരമാക്കുക എന്നതിലുപരി പ്രകൃതിയെ തിരിച്ചറിയാനും സംരക്ഷിക്കാനും പുതുതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യവും ഈ ഉദ്യാനത്തിനുണ്ട്. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും വിവരണങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം പ്രകൃതിയെ പരിചയപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവപാഠങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ചെടി നട്ടുവളർത്തുന്നതും അപൂർവ സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതും പക്ഷികൾക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നതുമെല്ലാം പ്രകൃതിസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രകൃതിസംരക്ഷണം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് കരുതി മാറിനിൽക്കുന്നവർക്കിടയിൽ സേനാപതിയിലെ ഈ വിദ്യാലയം വേറിട്ട മാതൃകയാകുകയാണ്. മിക്കി മൗസ് പൂക്കളുടെ കൗതുകം കാണാനെത്തുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ്. പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതലും ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയും. സേനാപതിയുടെ മണ്ണിൽ വിരിയുന്നത് അപൂർവ പൂക്കൾ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും പഠിക്കുന്ന പുതിയൊരു തലമുറ കൂടിയാണ്.
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