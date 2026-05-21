വേഗപ്പാതയിൽ വേഗം കൂട്ടി മെട്രോമാൻ; പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ, സതീശൻ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷ
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെ റെയില് പദ്ധതിയില് പ്രതീക്ഷയോടെ മെട്രോമാന്. തൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് അറിയാമെന്നും തൻ്റെ ഉപദേശം പുതിയ സർക്കാർ തേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട്...
Published : May 21, 2026 at 10:26 AM IST
കോഴിക്കോട്: വേഗ റെയിൽ പാതയിൽ പ്രാഥമിക പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഇ ശ്രീധരൻ. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത്. കെ റെയിൽ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ നിർത്തലാക്കിയതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മെട്രോമാൻ. തൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് അറിയാമെന്നും തൻ്റെ ഉപദേശം പുതിയ സർക്കാർ തേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയാണ് താൻ വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതിനോട് ആര് സഹകരിച്ചാലും അവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ നിലപാട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്. എന്താണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം? എത്ര പണം വേണ്ടിവരും? എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും? തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. അത് വായിക്കുന്നതോടെ തന്നെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. പൂർണമായ റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്രസർക്കാരും ഒരേ റൂട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ അതിവേഗപാത വേഗം നടപ്പിലാകും. ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർത്തലാക്കിയത് നല്ല തീരുമാനമാണ്. പിണറായി സർക്കാർ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിച്ച ആർആർടിഎസ് വഷളൻ പദ്ധതിയാണ്. വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഈ രണ്ടു പദ്ധതികളും ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പദ്ധതി താൻ വിഭാവനം ചെയ്തതാവും. പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടെന്നും ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ 350 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പായുന്ന സർവീസ് ആവശ്യമില്ല. പരമാവധി 200 കിലോമീറ്റർ മതി. 135 കിലോമീറ്റർ ശരാശരി വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ ഓടിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയുള്ള 430 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നിടാം. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 25 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ ഇടവേളയിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ വേണം. കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ ഇരുദിശയിലും ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആവശ്യമാണ്. പ്രതിമാസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയായി ഇത് മാറുമെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
റെയിലിൻ്റെ 70% ആകാശപ്പാതയായും 20% തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കുറവായിരിക്കും. ജനവാസം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ റെയിൽ നിലത്ത് കൂടെ കടന്നുപോകുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ജനരോഷം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കെ റെയിലുമായി ഒരുതരത്തിലുള്ള ബന്ധവും അതിവേഗപാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ശ്രീധരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 20 മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക. പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായാൽ ഭൂ ഉടമയ്ക്ക് തന്നെ ആ ഭൂമി ലീസിന് ഏറ്റെടുക്കാം. റെയിൽപാതയ്ക്ക് തടസ്സം വരുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ മരങ്ങളോ അവിടെ ഉയരാൻ പാടില്ല എന്നതു മാത്രമാണ് നിബന്ധനയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:പിണറായി സർക്കർ ഖജനാവിൽ എത്ര രൂപ കരുതി? 'നയാ പൈസയില്ല...' തലക്കെട്ടിൽ പ്രമുഖ പത്രത്തിനെതിരെ തോമസ് ഐസക്