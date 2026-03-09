ETV Bharat / state

"കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കും, ഒന്നൊഴികെ", അതിവേഗ റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി മെട്രോമാൻ

അതിവേഗ റെയില്‍വേ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായി മലപ്പുറത്ത് വിളിച്ച ആദ്യയോഗത്തിലാണ് മെട്രോമാന്‍ ഇ ശ്രീധരൻ്റെ പ്രതികരണം

Metro Man E Sreedharan High Speed Rail Plan kerala അതിവേഗ റെയിൽവേ പദ്ധതി
Metro Man E. Sreedharan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്തെ അതിവേഗ റെയിൽവേ പദ്ധതി എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ. എന്നാൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് അല്‍പം അകലെയാണ് സ്റ്റേഷനെന്നും, ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

വെറും 3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് (200 മിനിറ്റ്) കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലെത്താൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് മലപ്പുറത്ത് വച്ച് നടന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിലാണ് പ്രതികരണം. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറം നഗരത്തിലും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലും സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഓരോ 30 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടും ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ശരാശരി 180 കി.മീ വേഗതയിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനാകും. ട്രെയിൻ പൂർണമായും യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ചരക്ക് നീക്കത്തിന് ഉള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ മൂന്നുമാസംകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ബിജെപിക്കാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അക്കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പ് തരാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ (രാവിലെ 6-10, വൈകിട്ട് 4-8) ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും, മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാകും. പുതുക്കിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 20 സ്റ്റേഷനുകളാണ് വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പാതയുടെ 70 ശതമാനവും (ഏകദേശം 445 കി.മീ) തൂണുകളിലൂടെയുള്ള എലിവേറ്റഡ് പാതയായിരിക്കും. 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരം തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും. എലിവേറ്റഡ് പാതയായതിനാൽ വെറും 20 മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി ഉടമകൾക്ക് കൃഷിക്കായി വിട്ടുനൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പദ്ധതിക്ക് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും, കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ 3-4 മാസം കൂടി എടുക്കും. എന്നാൽ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും ഏകദേശ നിർമ്മാണച്ചെലവും ഇപ്പോൾത്തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഓരോ ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ഏകദേശ നിർമ്മാണച്ചെലവ് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഡി.പി.ആർ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മാത്രമേ അന്തിമ തുക വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കെ-റെയിൽ വിരുദ്ധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ സർക്കാർ പിൻവലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു

പരിപാടിയില്‍ ആളില്ല

അതിവേഗ റെയില്‍വേ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായി മെട്രോമാന്‍ ഇ ശ്രീധരന്‍ മലപ്പുറത്ത് വിളിച്ച ആദ്യയോഗം ആളില്ല. ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍, എസ് പി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പരിപാടിക്കെത്തിയില്ല. അന്‍പതില്‍ താഴെ ആളുകള്‍ മാത്രമാണ് പരിപാടിക്കെത്തിയത്.

