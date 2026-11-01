മേതില് രാധാകൃഷ്ണന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എഴുത്തച്ഛന് പുരസ്കാരം; അംഗീകാരം മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക്
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം
Published : November 1, 2026 at 11:34 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തി പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും കഥാകൃത്തുമായ മേതില് രാധാകൃഷ്ണന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എഴുത്തച്ഛന് പുരസ്കാരം. കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി. സി. വിഷ്ണുനാഥാണ് അവാര്ഡ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സർവാംഗം കവി എന്നാണ് മേതില് രാധാകൃഷ്ണനെ ജൂറി വിലയിരുത്തിയത്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയകവി കെജിഎസ് അധ്യക്ഷനും കല്പ്പറ്റ നാരായണന്, കെ. സച്ചിദാനന്ദന്, സാറാ ജോസഫ് എന്നിവര് അംഗങ്ങളും എം പി സുരേന്ദ്രന് മെമ്പര് സെക്രട്ടറിയുമായ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയാണിത്.
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യവും വേറിട്ട രചനാശൈലിയിലൂടെ മലയാള കഥാലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച എഴുത്തുകാരനുമാണ് മേതില് രാധാകൃഷ്ണന്.
അനന്യമായ ലാവണ്യബോധവും അനിതരമായ ധിക്ഷണാശേഷിയും കൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തില് നവ ഭാവുകത്വം സൃഷ്ടിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് മേതില് രാധാകൃഷ്ണനെന്നാണ് ജൂറി വിലയിരുത്തല്. ശാസ്ത്രം, തത്വചിന്ത, മനഃശാസ്ത്രം എന്നിവയെ സര്ഗാത്മകമായ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനികോത്തര കാലഘട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറുവാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നോവല്, ചെറുകഥ, കവിത, ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങള് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില് വ്യാപരിക്കുമ്പോഴും ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മൗലികമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം മേതിലിൻ്റെ രചനകളില് നിരന്തരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജൂറി വിയിരുത്തി.
സാഹിത്യ ലോകത്തെ അതുല്യ സംഭാവനകൾ
സാധാരണ യാഥാർഥ്യബോധത്തിൽ നിന്നും മാറി, ഭാവനയുടെയും ദാർശനികതയുടെയും പുതിയ തലങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് സമ്മാനിച്ച പ്രതിഭയാണ് മേതിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ആധുനിക മലയാള ഭാവുകത്വത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സവിശേഷമായ ആഖ്യാനശൈലിയിലൂടെയും ശക്തമായ കഥാപാത്രസൃഷ്ടികളിലൂടെയും സാഹിത്യലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു ഇടം നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അംഗീകാരം ഏറെ അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകൾ മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ വഴികൾ വെട്ടിത്തുറന്നവയാണ്.
മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട മേതിലിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികളിൽ ഒന്നാണ് 'സൂര്യവംശം'. വായനക്കാരുടെ സങ്കൽപങ്ങളെയും പരമ്പരാഗത ആഖ്യാനരീതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തുവന്ന മറ്റൊരു പ്രശസ്ത നോവലാണ് 'ബ്രാ'. 'ചുവന്ന വിദൂഷകരുടെ അഞ്ചാം പത്തി' എന്ന കൃതി ആഖ്യാനശൈലിയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് സവിശേഷമായ സ്ഥാനം നേടിയ ഒന്നാണ്. 'ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ഒരുപന്യാസം', 'ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ ഇടപെടൽ' തുടങ്ങിയവയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രധാന നോവലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നോവലുകൾക്ക് പുറമേ 'ഡിലൻ തോമസിൻ്റെ പന്ത്', 'സംഗീതം ഒരു സമയകലയാണ്', 'നായകന്മാർ ശവപേടകങ്ങളിൽ' തുടങ്ങിയ മികച്ച കഥാസമാഹാരങ്ങളും ഒട്ടനവധി ഉപന്യാസങ്ങളും കവിതകളും അദ്ദേഹം മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ അംഗീകാരങ്ങൾ ഇതിനകം മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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