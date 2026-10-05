കറൻ്റ് ബില്ല് വൈകി എത്തും, പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ സമരത്തിന് പിന്നാലെ അറിയേണ്ടത്...
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 5, 2026 at 7:07 PM IST
ഇടുക്കി: വേതന വർധനവ് അടക്കമുള്ള ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ കെഎസ്ഇബി കരാർ മീറ്റർ റീഡർമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വൈദ്യുതി ബില്ലിങ് പൂർണമായും താളംതെറ്റി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കരാർ ജീവനക്കാർ.
തുച്ഛമായ വേതനം; നാല് വർഷമായി ഒരടി മുന്നോട്ടില്ല
സംസ്ഥാനത്ത് വീടുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുമെത്തി വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡിങ് രേഖപ്പെടുത്തി ബില്ല് നൽകാനായി മൂവായിരത്തോളം കരാർ ജീവനക്കാരാണ് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 776 സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലായി ഓരോ സെക്ഷനിലും ശരാശരി നാല് പേർ വീതം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ബോർഡിൻ്റെ വലിയൊരു വരുമാന സ്രോതസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ മേഖലയിൽ കേവലം 200-ൽ താഴെ മാത്രമാണ് മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ സ്ഥിരം തസ്തികകളുള്ളത്.
സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കുന്നതിന് വെറും അഞ്ച് രൂപ മുതൽ 13 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കഠിനമായ വെയിലും മഴയും താണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി വേതനത്തിൽ ഒരു രൂപയുടെ പോലും വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് പ്രതിഷേധം കനക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.
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"സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ ഒരു പണിമുടക്കിലാണ്. നാല് ദിവസത്തോളമായി ഞാൻ സമരത്തിലാണ്. ഇതുവരെ ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ആളുകളാണ് കരാറായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പിഎസ്സി നിയമനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന വരെ മാത്രമേ നിയമിക്കുന്നുള്ളു", മീറ്റർ റീഡറായ ബിനു രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
20 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരെ ഈ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളവരല്ലാതെ ഡിഗ്രിയുള്ളവരെയും ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവരെയുമെല്ലാം നിമിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥിത്തിലും ഇത്രയധികം യോഗ്യത്തയുള്ളവരെ പോലും സ്ഥിരമായി കെഎസ്ഇബി നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിനും ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അതിനെതിരെയാണ് സമരമെന്നും ബിനു പറഞ്ഞു.
ആർഎംഡി ബില്ലിങ് രീതിയും വരുമാന നഷ്ടവും
കെഎസ്ഇബി പുതിയതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബില്ലിങ് പരിഷ്കാരങ്ങളും കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്നതാണെന്ന് ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ബില്ലിങ് രീതി റെക്കോഡഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ, ഓരോ മീറ്ററും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് റീഡിങ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വരുന്നു.
ഇതുമൂലം ഒരു ദിവസം റീഡിങ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വീടുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ഇത് ദിവസേനയുള്ള വേതനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആർഎംഡി രീതിയിലുള്ള റീഡിങ് എടുക്കുന്നതിന് മീറ്ററൊന്നിന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വരുന്നത് ഇരുട്ടടി; കെഎസ്ഇബിക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം
മീറ്റർ റീഡിങ് വൈകുന്നത് കെഎസ്ഇബിയെ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെയും വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും. രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ റീഡിങ് എടുക്കുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. റീഡിങ് ദിവസങ്ങൾ വൈകുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ യൂണിറ്റ് കണക്ക് ഉയർന്ന സ്ലാബിലേക്ക് മാറാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻ തുകയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കും.
ഉയർന്ന സ്ലാബുകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത
കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് (സ്ലാബ് സിസ്റ്റം). ഉദാഹരണത്തിന്, 200 യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള നിരക്കല്ല അതിനു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്നത്. രണ്ട് മാസത്തെ (60 ദിവസത്തെ) ഉപയോഗത്തിന് പകരം റീഡിങ് 65-ഓ 70-ഓ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീളുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആകെ ഉപയോഗിച്ച യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ ഉയർന്ന നിരക്കുള്ള സ്ലാബിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടേക്കാം. ഫലത്തിൽ, സാധാരണ വരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തുക ബില്ലായി നൽകേണ്ടി വരുന്നു.
ഒറ്റയടിക്ക് വരുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത
കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബില്ലുകൾ അടച്ച് ശീലിച്ച ശമ്പളക്കാരും ദിവസക്കൂലിക്കാരുമായ സാധാരണക്കാർക്ക്, ദിവസങ്ങൾ വൈകി വലിയൊരു തുക ബില്ലായി വരുമ്പോൾ അത് അടച്ചുതീർക്കുക എന്നത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറും.
തർക്കങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടലിലെ പിഴവുകളും
വൈകി റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആവറേജ് കണക്കാക്കി സ്ലാബ് ആനുകൂല്യം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് കെഎസ്ഇബി നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും, പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ബില്ലിംഗിൽ വരുന്ന സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അമിത തുക വരാറുണ്ട്. ഇത് തിരുത്തി വാങ്ങാൻ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കും.
ഉപഭോക്താക്കൾ ഇനി എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?
ബില്ലിലെ തീയതിയും യൂണിറ്റും പരിശോധിക്കുക
ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മീറ്റർ റീഡർമാർ എത്തുമ്പോൾ മുൻപ് റീഡിങ് എടുത്ത തീയതിയും ഇപ്പോഴത്തെ തീയതിയും തമ്മിലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബില്ലിൽ കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കുക.
അമിത തുക വന്നാൽ പരാതിപ്പെടുക
റീഡിങ് വൈകിയതുമൂലം സ്ലാബ് മാറിയാണ് വലിയ തുക ബിൽ വന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അതാത് കെഎസ്ഇബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർക്ക് പരാതി നൽകി ബിൽ പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.
അതേസമയം, റീഡിങ് മുടങ്ങുന്നത് വഴി പ്രതിദിനം ലഭിക്കേണ്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് കെഎസ്ഇബിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. ബില്ലിങ് വൈകുന്തോറും ബോർഡിൻ്റെ ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെയും ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. 'ഓൾ കേരള മീറ്റർ റീഡേഴ്സ് യൂണിറ്റ്' എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചാണ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻ്റും സർക്കാരും അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി മേഖല പൂർണമായും സ്തംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും.
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