ETV Bharat / state

മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണം അന്തരീക്ഷ മർദവും ശക്തമായ മൺസൂൺ കാറ്റും; രണ്ട് ദിവസം കൂടി മഴ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

മൺസൂൺ കാറ്റ് ശക്തമായതോടെ അറബിക്കടലിൽ നിന്നും മേഘങ്ങൾ കൂട്ടമായി കേരളത്തിനു മുകളിലെത്തി. ഇത് രാത്രിയിൽ അതിതീവ്ര മഴ പെയ്‌തിറങ്ങാൻ കാരണമായെന്നും വിലയിരുത്തൽ.

Meteorological Department Rain warning flash floods in Kerala മിന്നൽ പ്രളയം
വെള്ളപ്പൊക്കം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: കേരളത്തിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടിയതും ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും മൺസൂൺ കാറ്റ് ശക്തമായതുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. മൺസൂൺ കാറ്റ് ശക്തമായതോടെ അറബിക്കടലിൽ നിന്നും മേഘങ്ങൾ കൂട്ടമായി കേരളത്തിനു മുകളിലെത്തി. ഇത് രാത്രിയിൽ അതിതീവ്ര മഴ പെയ്‌തിറങ്ങാൻ കാരണമായി.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്തത് ആഘാതം കൂട്ടി. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോവാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല. ഇതോടെ നദികളിലെ ജല നിരപ്പ് ഉയരാനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാനും കാരണമായി എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം കൃത്യമായി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

Meteorological Department Rain warning flash floods in Kerala മിന്നൽ പ്രളയം
വെള്ളപ്പൊക്കം (ETV Bharat)

രണ്ടു ദിവസം കൂടി കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയാത്തതിനാലാണ് മഴ തുടരുന്നത്. എന്നാൽ അതിതീവ്രമഴയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ടും നാളെ 10 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴയെ തുടർന്നുള്ള ആഘാതം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴയെത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്‌, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ആണ് ഓറഞ്ച് അലെർട്. നാളെ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ആണ് യെലോ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ്. ആറിനു കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെലോ അലെർട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Meteorological Department Rain warning flash floods in Kerala മിന്നൽ പ്രളയം
വെള്ളപ്പൊക്കം (ETV Bharat)
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനംവിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകള്‍
Meteorological Department Rain warning flash floods in Kerala മിന്നൽ പ്രളയം
വെള്ളപ്പൊക്കം (ETV Bharat)
02/08/2026: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 mm മുതൽ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
Meteorological Department Rain warning flash floods in Kerala മിന്നൽ പ്രളയം
വെള്ളപ്പൊക്കം (ETV Bharat)
യെല്ലൊ അലർട്ട്02/08/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം03/08/2026: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ്06/08/2026: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ്എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർഥമാക്കുന്നത്.
Meteorological Department Rain warning flash floods in Kerala മിന്നൽ പ്രളയം
കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം (ETV Bharat)
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങൾഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം.നദിക്കരകൾ, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.ദുരന്തസാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതും പകൽ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന, റവന്യൂ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മേൽക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥ മുന്നിൽ കാണുന്നവർ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി താമസിക്കണം.കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ മുറിച്ചു കടക്കാനോ, നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല.ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ കയറി കാഴ്ച കാണുകയോ സെൽഫി എടുക്കുകയോ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.മഴ ശക്തമാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദ യാത്രകൾ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നത് വരെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.ജലാശയങ്ങളോട് ചേർന്ന റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടക്കുന്ന റോഡുകളിലും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത മുന്നിൽ കാണണം. ജലാശയങ്ങൾ കരകവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്നയിടങ്ങളിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്

Also Read: കേരളത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന മിന്നല്‍ പ്രളയം, കാരണമിത്... കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ...!

TAGGED:

METEOROLOGICAL DEPARTMENT
RAIN WARNING
FLASH FLOODS IN KERALA
മിന്നൽ പ്രളയം
FLASH FLOODS IN KERALA IMD UPDATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.