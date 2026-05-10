കൊല്ലത്തെ സർവീസ് റോഡിൽ മെറ്റൽ കൂനകൾ; അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥ, പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാര്
കല്ലുവാതുക്കൽ ജങ്ഷനും പാറയിൽ ജങ്ഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള സർവീസ് റോഡിലാണ് ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മെറ്റൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : May 10, 2026 at 8:19 PM IST
കൊല്ലം: ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സർവീസ് റോഡിലിട്ട മെറ്റൽ കൂനകൾ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴി ഒരുക്കുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലുവാതുക്കലിലാണ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ മെറ്റൽ കൂനകൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ പരിഹാരം കാണാൻ തയ്യാറാകാത്തത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
കല്ലുവാതുക്കൽ ജങ്ഷനും പാറയിൽ ജങ്ഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള സർവീസ് റോഡിലാണ് ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മെറ്റൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മെറ്റൽ കൂന റോഡിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇവിടെ നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് നടന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ അപകടം നടക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടന്ന അപകടങ്ങളിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രികർക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പൊലീസിലും പഞ്ചായത്തിലും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ആരും നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു.
ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ വളവുള്ളതിനാലും മൺകൂനയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള പോസ്റ്റിൽ വെളിച്ചം തെളിയാതിരിക്കുന്നതും മൂലം വാഹനങ്ങൾ മൺകൂനയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. സർവീസ് റോഡുകളിൽ നിർമ്മാണം നടത്താതെ ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മെറ്റൽ കൂനകൾ കൊണ്ടിട്ടത് എന്തിനെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത്.
ഒരു മാസത്തോളമായി മെറ്റൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഒരു പണി പോലും പൂർത്തിയാക്കില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. ഇരുട്ടായിതിനാൽ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആരും അറിയില്ലെന്നും വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് ഒരു വാഹനത്തിനു മാത്രമാണ് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നത്.
മൂന്നോ നാലോ അപകടം നടന്നുവെന്നും ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്തും പൊലീസും ഇതു സംബന്ധിച്ച് യതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ദേശീയപാതയിലെ സർവീസ് റോഡുകളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് മെറ്റൽ കൂനകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. മെറ്റൽ കൂനകൾ റോഡിൻ്റെ വശത്തേക്ക് മാറ്റി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
ചാത്തന്നൂരിലെ നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് നിത്യവും ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവരൊന്നും ഈ അപകട സാധ്യത കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു ജീവനെങ്കിലും പൊലിയുന്നതിന് മുമ്പ് മെറ്റൽ കൂനകൾ മാറ്റുവാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
ALSO READ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പുതിയ പോർമുഖം; പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി "ചിന്നവര്" ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ