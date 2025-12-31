ETV Bharat / state

ഗിറ്റാറിൽ തുടങ്ങി മത്സ്യകന്യക വരെ; സ്‌ക്രാപ്പുകളിലൊരുങ്ങിയ കൗതുക ലോകം, ഇത് കടലുണ്ടിക്കാരന്‍ ബിബിന്‍റെ മിടുക്ക്

സ്‌ക്രാപ്പുകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുത ലോകം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടലുണ്ടിക്കാരൻ ബിബിൻ. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും ബൈക്കിൻ്റെ അവശിഷ്‌ഠങ്ങളാണ് കൂടുതലും വർക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Metal Art Of Bibin Kadalundi. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 8:05 PM IST

5 Min Read
കോഴിക്കോട്: ഗിറ്റാറും ചെണ്ടയും മുതൽ മീനും പക്ഷിയും വരെ അരങ്ങുവാഴുന്നയിടം. എല്ലാം മെറ്റൽ ആർട്ടുകൾ. സ്‌ക്രാപ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒരു അത്ഭുത ലോകം തന്നെ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടലുണ്ടി സ്വദേശി ബിബിൻ എന്ന യുവാവ്. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത കലാസൃഷ്‌ടികളാണ് ബിബിൻ്റെ മെറ്റൽ ലോകത്ത് തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ നട്ട്, ബോൾട്ട്, ചെയിൻ, വയർ റോപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ മാലിന്യമെന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിച്ചതെല്ലാം ബിബിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ പുനർജനിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കൊട്ടിക്കയറുന്ന ഒരു ചെണ്ട കണ്ടതോടെയാണ് സ്ക്രാപ്പായ ബൈക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മെറ്റൽ ചെണ്ട ജനിക്കുന്നത്. ഒരു രൂപം തീർക്കണമെന്ന് മനസിൽ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഒരു രൂപമാകുന്നതുവരെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു യഥാർഥ കലാകാരൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്.

ബിബിന്‍റെ മെറ്റല്‍ ആര്‍ട്ട്‌ കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

ഊണും ഉറക്കവും മറന്നാണ് ചെണ്ടയുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്. മൂന്ന് മാസത്തോളമെടുത്ത് മെറ്റൽ ചെണ്ട പൂർത്തീകരിക്കാൻ. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും ബൈക്കിൻ്റെ അവശിഷ്‌ഠങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെണ്ടയുടെ രൂപത്തിൽ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കയറിന് പകരം വയർ റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെണ്ട വലിച്ച് കെട്ടിയതെന്ന് ബിബിൻ നിർമാണ ഘട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

"മേൽഭാഗത്ത് ചുറ്റിയ ചെയിനും വലിച്ച് കെട്ടിയ വയർ റോപ്പും ഈ രൂപത്തിൽ ആക്കാൻ നല്ല കഷ്‌ടപ്പാടായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ മെറ്റൽ ചെണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതിലെ ന്യൂനതകൾ കൂടി പരിഹരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു അടിപൊളി ചെണ്ട ആയിരിക്കുമെന്ന്" ബിബിൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

"വെൽഡൺ" വർക്കുകൾ

കടലുണ്ടി വടക്കുമ്പാട് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ബിബിനടക്കം വീട്ടിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ്. പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെല്ലെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിലെ ചെയ്‌തുകൂട്ടുന്ന ഒരോ പണികൾക്കും "വെൽഡൺ" എന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം 16 വയസുകാരൻ വെൽഡിങ് ജോലി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇരുമ്പുകൾ യോജിപ്പിച്ച് പണി ചെയ്‌തു തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് പല പല ജോലികൾ വിവിധ നാടുകളിലായി ചെയ്‌തു തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു.

Bibin's Metal Art Created with Scrap Materials (ETV Bharat)

റെയിൽവേയുടെ അടിപ്പാത വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിലും ഏർപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ബെംഗളൂരിലെത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽഡിങ് വർക്കിൽ കത്തി കയറി. നിരവധി വർക്കുകൾ കിട്ടിതുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് കൊവിഡ് മൂലം ലോക്‌ഡൗൺ വന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി. ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ തപ്പിയും തടഞ്ഞും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സമയം. വല്ലാത്തൊരു മാനസിക അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച ഒരു പ്രകാശമാണ് മെറ്റൽ ആർട്ട്.

ഗിറ്റാറിൽ തുടക്കം

മെറ്റൽ ആർട്ടിൽ ആദ്യം കൈ വച്ചത് ഗിറ്റാറിലായിരുന്നു. ബൈക്കിൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടും ബ്രേക്കിൻ്റെ കമ്പിയും അടക്കം എന്തൊക്കെ ചെറിയ പാർട്‌സുകൾ കിട്ടുമോ അതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആദ്യത്തെ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടി. അത് വലിയ കരുത്തായി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗിറ്റാറിൻ്റെ പടവും പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്‌ചക്കാരെ കിട്ടി. പിന്നാലെ ആവശ്യക്കാരേയും. അങ്ങനെ ഗിറ്റാറുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തി തുടങ്ങി.

വീണ്ടും ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു. ജോലിയുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നാട്ടിലെത്തി നിർമാണം തുടർന്നു. മെറ്റൽ ആർട്ടിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തതകൾ കൊണ്ടുവരാമെന്നതായിരുന്നു ചിന്തകൾ. ബൈക്കിൻ്റെ തന്നെ ചെറു ചങ്ങലകളും ഗിയർ ബോക്‌സിനുള്ളിലെ സാമഗ്രികളും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് പണി തുടങ്ങി. മീനിനെയും പൂമ്പാറ്റയെയും നിർമിച്ചു. ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ പാർട്ട്സും സാനിറ്ററി സ്ക്രൂവും ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ നിർമിച്ചത്.

Bibin's Metal Fish Art Created with Scrap Materials (ETV Bharat)

അവിടെയും തീർന്നില്ല നിർമ്മാണ പരീക്ഷണങ്ങൾ. വസ്ത്ര വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രതിമകൾക്ക് നട്ട് ബോട്ടിൽ ഒരു രൂപം നൽകി. അത് പൊളീഷ് ചെയ്‌ത് മിനുക്കി. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മെറ്റൽ ഷീറ്റിലും കൈവച്ചു. പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി വേതാളവുമായ രൂപം വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്‌ചയിൽ കാണാം. നഗര ഭരണാധികാരികൾ അനുവദിച്ചാൽ അതൊന്നുകൂടി മിനുക്കിയെടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കണം എന്നതാണ് ബിബിൻ്റെ അടുത്ത ആഗ്രഹം.

അതിലും കൗതുകം തോന്നുന്ന കാഴ്‌ചകളും ബിബിൻ്റെ നിർമാണങ്ങളിലുണ്ട്. ടാർപ്പോളിൻ മൂടിക്കെട്ടിയത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ. ഒരു രൂപത്തെ മരപ്പെട്ടിയിൽ ആണിയടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു ബിബിൻ്റെ മറുപടി. അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു അത്ഭുത സൃഷ്‌ടിയായിരുന്നു. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരം. ചെമ്പ് കമ്പികൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഒരു വടവൃക്ഷമാണ് അതിനുള്ളിൽ. അതും ഒരു പാറക്കല്ലിൽ വേര് പിടിച്ച് വളരുന്ന പോലെ. ഇത് ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്‌തീയ ദേവാലയത്തിൽ നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ബിബിൻ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെന്നും ബിബിൻ പറഞ്ഞു.

Bibin's Metal guitar Art Created with Scrap Materials (ETV Bharat)

വിചാരിച്ചതെല്ലാം രൂപമാക്കിയെടുത്തവൻ

രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് ഒരു പാപ്പാഞ്ഞി നിർമ്മിച്ച് പേരെടുത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു സ്‌പൂൺ കിട്ടിയാൽ പോലും ഇയാൾ വെറുതെ വിടില്ല. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്‌പൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ മൂങ്ങയും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഇവിടെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്.

അണിയറയിൽ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തലയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ അതിന് ഉടലും വരും. ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു മത്സ്യകന്യകയാണെന്ന് ബിബിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ രൂപം മനസിൽ വരച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ മുപ്പതുകാരൻ. വിചാരിച്ചതെല്ലാം രൂപമാക്കിയെടുത്ത ബിബിൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു മാധ്യമത്തോട് മനസുതുറക്കുന്നത്. "ഇതിൽ തന്നെ തുടരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് സാധിച്ച് തരാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മനക്കരുത്തുണ്ടെന്നും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിൽ രണ്ട് കടമുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രവും അവിടെ ചുമരിൽ കാണാം. എന്നാൽ അവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ അത്യപൂർവ്വ വർക്കുകളാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതാകട്ടെ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ഒരു ഹൃദയ (ഹാർട്ട്) നിർമാണം.

പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും സമ്മാനിക്കാൻ ആണോ ഇതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ബിബിന്. "എനിക്ക് അതിനൊക്കെ എവിടെയാണ് സമയം, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിക്കണ്ടേ" എന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയും ബിബിൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം മനസിരുത്തി നിർമിക്കാൻ അല്ല കഷ്‌ടപ്പാട് ഇതിന് വേണ്ട പാർട്‌സുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് പാട്.

എന്തായാലും തൻ്റെ കഴിവ് വിറ്റ് ഒരിറ്റ് കഞ്ഞി കുടിച്ച് തുടങ്ങിയെന്നും ബിബിൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. മനസുള്ളവന് ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര. "എല്ലാം തളികയിൽ കൊടുത്തവർ തളിക വലിച്ചെറിയുന്നു, ഒന്നുമില്ലാത്തവർ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ തളികയെ പല രൂപങ്ങളാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ കഷ്‌ടപ്പെടുന്നു" അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വർക്കുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നും ബിബിൻ പറഞ്ഞു.

