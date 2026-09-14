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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'കെഎസ്ഇബി എഐ ഡാൻഡ്' നീക്കം ചെയ്‌ത് മെറ്റ; നടപടി നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്ന സമയത്താണ് ഈ എഐ വിഡിയോ പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നതും വൈറലാവുന്നതും.

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V D Satheesan (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 1:46 PM IST

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തൃശൂർ/തിരുവനന്തപുരം: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരും ഒന്നിച്ചുള്ള എഐ ഡാൻസ് വീഡിയോ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച് മെറ്റ. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (ഐടി) നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മെറ്റയുടെ നടപടി.

തൃശൂരിലെ 'റീച്ച് യു ഡോട്ട് ഇൻ' എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ 'എ.ഐ കവല' എന്ന പേജ് ആണ് വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചത്. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്ന സമയത്താണ് ഈ എഐ വിഡിയോ പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നതും വൈറലാവുന്നതും. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ അഭിജിത്താണ് പേജിൻ്റെ ഉടമ.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പവർകട്ടിനെ പരിഹസിച്ച് തയാറാക്കിയ ആക്ഷേപഹാസ്യ രൂപത്തിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍റെ എ ഐ വീഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ കണ്ടത് കോടിക്കണക്കിനാളുകളാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മെറ്റ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്‌ച പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ ഞായറാഴ്‌ചയോടെ 1.78 കോടി ആളുകളാണ് കണ്ടത്. അതേസമയം കേരള ഹൈക്കോടതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ താൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന എഐ വിഡിയോയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും അത് കണ്ടതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

നടൻ മോഹൻലാലിനെക്കാളും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യേക്കാളും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ താൻ നൃത്തം ചെയ്‌ന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഹൈക്കോടതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്‌തതെന്ന് മെറ്റയുടെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി സ്ഥാപന ഉടമ അഭിജിത്ത് കെ.എസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്‌തതിനെതിരെ പരാതിപ്പെടാൻ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അഭിജിത്ത് കെ എസ് വ്യക്തമാക്കി.

എ.ഐ കവല ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം പോജിൻ്റെ ഉടമ അഭിജിത്ത് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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അതേസമയം, വീഡിയോ താൻ ആസ്വദിച്ചു എന്നും എന്നാൽ ആ വീഡിയോയിൽ ചില നിയമപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. നേരത്തെ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് മെറ്റ നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ പൊലീസോ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് (CMO Keralam) പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റയ്ക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നും, എന്നാൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തനിക്ക് അനുകൂലമായ നിരവധി പോസ്‌റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന പോസ്‌റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റയ്ക്ക് കത്തെഴുതാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അതിന് താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

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