റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ പരിശോധനയിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു; മെസ്സി തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കും: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
മെസ്സിയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നടത്തിയത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
Published : September 17, 2026 at 12:17 PM IST
തൃശൂര്: റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ആസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകവും ആവശ്യവുമായ എല്ലാ തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തെളിവുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ലെന്നും, തെളിവ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പൂർണമായും നിയമപരമായ നടപടികളുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മെസ്സിയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നടത്തിയത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് കായിക മന്ത്രാലയം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കത്ത് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾക്കായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറിയതായും ചെന്നിത്തല വെളിപ്പെടുത്തി.
റെയ്ഡ് പൂർണമായും നിയമപരം; മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരല്ല
റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിൽ നടന്ന പരിശോധന കൃത്യമായ കോടതി വാറൻ്റോടുകൂടി തന്നെയാണ് പൊലീസ് നിർവഹിച്ചത്. ഇതിനെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരെയുള്ള നടപടിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കടുത്ത തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "വേറൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എസ്.ഐ.ടി ഈ പരിശോധന നടത്തിയത്. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശത്തിനും വേണ്ടി എന്നും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ഉള്ളത്. സിപിഎം ഞങ്ങളെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല," ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തുറന്നടിച്ചു. ചാനൽ കെട്ടിടത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തവർക്ക്, "ന്യൂസ് റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയല്ലേ" എന്നും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി.
ന്യൂസ് റൂമിലേക്ക് പൊലീസ് ഇരച്ചുകയറിയത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ റെയ്ഡ് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനെതിരെയല്ല, മറിച്ച് ചാനലിൻ്റെ പാരൻ്റ് കമ്പനിയായ RBC നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിലെ തെളിവ് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും വിശദീകരണം.
പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല, വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ മന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇടപെടാറില്ല. ഈ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന സമയം മുഴുവൻ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായാണ് റെയ്ഡ്. കേരള പൊലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വഴിവിട്ട നടപടികൾ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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