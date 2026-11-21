മെസി തട്ടിപ്പ് കേസ്: മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ ഫുട്ബോൾ താരവും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ, എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ
കേസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ഒരുങ്ങുകയാണ്.
Published : November 21, 2026 at 1:00 PM IST
എറണാകുളം: ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസിയെയും അർജൻ്റീന ദേശിയ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുൻ കായിക മന്ത്രിയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ. വി അബ്ദുറഹിമാനെ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (SIT) റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.
മുൻ മന്ത്രിയ്ക്കെതിരെ 'പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട്' (അഴിമതി തടയൽ നിയമം) പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ, കേസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ഒരുങ്ങുകയാണ്. കേസിലെ ഈ പുതിയ വഴിത്തിരിവ് അന്വേഷണ നടപടികൾക്ക് വലിയ വേഗത നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലയളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്ന, ആ സർക്കാരിലെ ആദ്യത്തെ മുൻ മന്ത്രിയാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ. നിയമ ഉപദേശവും, ഗവർണർ ഓം പ്രകാശ് മാഥൂർ നൽകിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയും ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് എസ്ഐടിക്ക് കൈമാറി.
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കേരളത്തിലെ ഒരു ടെലിവിഷൻ വാർത്താ ചാനലിൻ്റെ പ്രധാന നടത്തിപ്പുകാരനായ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാളായതിനാൽ, ഈ സംഭവം വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മെസിയെയും ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ അർജൻ്റീന ടീമിനെയും കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുക പിരിച്ചെടുത്തതും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമാണ് തട്ടിപ്പിന് ആധാരം.
അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ, കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് യു. ഷറഫലി എന്നിവരും പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഫുട്ബോൾ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളുമായ ഷറഫലി, കേരള പൊലീസിൽ കമാൻഡൻ്റ് റാങ്കിൽ നിന്നാണ് വിരമിച്ചത്. 2023-ൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായ ഷറഫലി, ഈ സന്ദർശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചതായാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
അർജൻ്റീന ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകൾക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നതിനായി, മുൻ മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ ഐഡി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അബ്ദുറഹിമാൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും ആരോപണമുണ്ട്. അര്ജന്റീന ടീമിനെയും ലയണല് മെസിയെയും കേരളത്തില് എത്തിക്കാനെന്ന പേരില് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസില് മുന് കായിക മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാനെ പ്രതിചേര്ത്ത് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവര്ണര് ഓംപ്രകാശ് മാത്തൂര് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
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