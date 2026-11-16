മെസി തട്ടിപ്പിലെ ജിഎസ്ടി അന്വേഷണം: റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചടി; സമൻസിൽ ഇടപെടാതെ ഹൈക്കോടതി
ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം അയച്ച സമൻസിൽ ഇടപെടാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചതോടെ, കമ്പനി എംഡി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ വ്യാഴാഴ്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം
Published : November 16, 2026 at 2:54 PM IST
എറണാകുളം: ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന പേരിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജിഎസ്ടി അന്വേഷണത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം അയച്ച സമൻസിൽ ഇടപെടാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചതോടെ, കമ്പനി എംഡി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ വ്യാഴാഴ്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം.
കൊല്ലം ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് മുന്നിലാണ് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ ഹാജരാകേണ്ടത്. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കൂടുതൽ സാവകാശം തേടിയും സമൻസ് ചോദ്യം ചെയ്തുമാണ് റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ, സാവകാശം നൽകുന്ന കാര്യം അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്ന നിലപാടെടുത്ത കോടതി ഹർജി തീർപ്പാക്കി.
25.78 കോടിയുടെ നികുതിവെട്ടിപ്പാണ് ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയത്. നികുതി തുകയും 18 ശതമാനം പലിശയും തുല്യമായ പിഴയും ഉൾപ്പെടെ 56.32 കോടി രൂപ ഒടുക്കാൻ കമ്പനിക്ക് നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ, റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയുടെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയ 336 കോടി രൂപയുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലെന്നും ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടർ കമ്പനിക്ക് പണം നൽകിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അർജൻ്റീനയിലേക്ക് പണം കൈമാറിയ ബാങ്കിനും ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് നേരത്തെ സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയ്ക്കെതിരെ ഇഡി പിഎംഎൽഎ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു.
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റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയുടെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയ 336 കോടിയുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലെന്നായിരുന്നു ജി എസ് ടി ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ലയണല് മെസിയെയും അര്ജൻ്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിനെയും കേരളത്തില് എത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പില് റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിക്ക് പണം നല്കിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സ്പെഷ്യല് ഇന്വസ്റ്റിഗേഷന് ടീം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫോറെന്സിക് ഓഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. പണം വന്നു പോയ വഴികള് തേടി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് അകൗണ്ടുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഓഡിറ്റിങ് നടത്തുന്നത്.
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപക്ക് മേലുള്ള ഫണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങളാണ് ഫോറെന്സിക് ഓഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. പണത്തിൻ്റെ യഥാര്ഥ ഗുണഭോക്താക്കള് ആരെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണം. റിപ്പോർട്ടർ കമ്പനിക്ക് പണം നൽകിയ ഗോകുലം ചിറ്റ്സ്, ഹിന്ദുജ ഫിനാൻസ് തുടങ്ങിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
കേസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം മരവിപ്പിക്കാനും നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീവത്സ, അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് എന്നിവരെ നേരത്തെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. നികുതി പിരിക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ ജിഎസ്ടി വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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