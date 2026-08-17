മെസിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ പിരിച്ചതിൽ വൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; കേന്ദ്ര അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യത
റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി (ആർബിസി) 2025 ജൂൺ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായി കൊച്ചി കാക്കനാടുള്ള എസ്ബിഐ ശാഖ വഴിയാണ് പണം കൈമാറിയത്
Published : August 17, 2026 at 11:21 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലയണൽ മെസിയെയും അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാനെന്ന പേരിൽ നടന്ന കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ വൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ്. സംഭവത്തിൽ ജിഎസ്ടി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് പിഴ ഈടാക്കാൻ നടപടി വരുന്നു. നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിലും ദുരൂഹതയുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി (ആർബിസി) 2025 ജൂൺ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായി കൊച്ചി കാക്കനാടുള്ള എസ്ബിഐ ശാഖ വഴിയാണ് പണം കൈമാറിയത്. ഈ മാസങ്ങളിൽ ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ നികുതിയായി അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അടയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ജിഎസ്ടി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
പിഴയും പലിശയും അടയ്ക്കണം
നികുതി തുക അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ അതിൻ്റെ 18 ശതമാനം പലിശയും 25 ശതമാനം പിഴയും കമ്പനി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനുപുറമെ 126 കോടി രൂപ എവിടെനിന്നാണ് സമാഹരിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയേക്കും. ആർബിസിയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റൈറ്റ് വിറ്റാണ് പണം സ്വരൂപിച്ചതെങ്കിൽ അതിനും സേവന നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പണം സമാഹരിച്ചതെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് ഫയലുകൾ കൈമാറുന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ളത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥലംമാറ്റം
മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കോടികളുടെ ജിഎസ്ടി നികുതി വെട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫിസറെ കാസർകോട്ടുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. മെസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അർജൻ്റീന ടീമിനെ കോടികൾ നൽകി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പും പത്രവാർത്തകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫിസർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൽ വൻതോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.
താൻ കണ്ടെത്തിയ ഗുരുതരമായ നികുതി വെട്ടിപ്പും വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സോണിലെ ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് പകരം കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയാണ് നികുതി വകുപ്പ് ചെയ്തത്. പകരം കണ്ണൂർ സ്വദേശിയെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചു.
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നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട പയ്യന്നൂരിലെ സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ ബന്ധുവും കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദം കാരണം സംഘത്തിന് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് സൂചന. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്താൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ കൂടുതൽ ചുരുളഴിയും.
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