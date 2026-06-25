കുപ്പിയിലൊരു കുഞ്ഞൻ കാട്, കരയും കടലും ഒന്നിക്കുന്ന പാലുഡേറിയം; വീടുകളിൽ പച്ചപ്പ് നിറച്ച് മെർലിൻ
വീടിനകത്ത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കാവുന്ന 'ടെറേറിയം', 'പാലുഡേറിയം' എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണത്തിലൂടെ ചെടികളോടുള്ള തൻ്റെ ഇഷ്ടവും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർത്തലും വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ മെർലിന് അനൂപ്
Published : June 25, 2026 at 5:00 PM IST
എറണാകുളം: പരിമിതമായ നഗര സാഹചര്യങ്ങളിലും മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന കുഞ്ഞൻ ഉദ്യാനങ്ങൾ നിർമിച്ച് ശ്രദ്ധേയയാകുകയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിനിയായ മെർലിൻ അനൂപ്. വീടിനകത്ത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കാവുന്ന 'ടെറേറിയം', 'പാലുഡേറിയം' എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണത്തിലൂടെ ചെടികളോടുള്ള തൻ്റെ ഇഷ്ടവും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർത്തലും വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരി.
വീടുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ രണ്ട് വിനോദങ്ങളാണ് ടെറേറിയവും പാലുഡേറിയവും. കാഴ്ചയിൽ സമാനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിനുള്ളിൽ മണ്ണും ചെറിയ സസ്യങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറിയ കരഭൂമിയാണ് ടെറേറിയം. ഇതിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഫേണുകൾ, മോസ്, സക്കൂലൻ്റുകൾ, കാക്റ്റസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ സാധാരണയായി വളർത്തുന്നത്.
രണ്ട് തരം ടെറേറിയങ്ങൾ
ടെറേറിയങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലാണുള്ളതെന്ന് മെർലിൻ വ്യക്തമാക്കി. ക്ലോസ്ഡ് ടെറേറിയം (അടച്ചുപൂട്ടിയ ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ) ഇതിനുള്ളിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ജലചക്രം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ മാസങ്ങളോളം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. ഓപ്പൺ ടെറേറിയം (തുറന്ന പാത്രങ്ങൾ) വായുസഞ്ചാരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള കാക്റ്റസ്, സക്കുലൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ചെടികളാണ് ഇതിൽ വളർത്തുന്നത്.
കരയും കടലും ഒന്നിക്കുന്ന പാലുഡേറിയം
കരയും വെള്ളവും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ട്ടിയാണ് പാലുഡേറിയം. ഒരു ചെറിയ കാട്ടരുവിയുടെയോ, കുളത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പുനിലത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഭംഗി ഇതിൽ ആവിഷ്കരിക്കാം. ഇതിൽ ഒരു കരഭാഗവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു ജലാശയ ഭാഗവുമുണ്ടായിരിക്കും.
കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ തവളകൾ, ഞണ്ടുകൾ, ആമകൾ, ചെറിയ മീനുകൾ, ചെമ്മീനുകൾ എന്നിവയെ ഇതിൽ വളർത്താം. കരയിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് പുറമെ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ജലസസ്യങ്ങളും പാലുഡേറിത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണ അക്വേറിയങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം മാറ്റേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വളരുന്ന രീതിയിൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ വെള്ളം സ്വാഭാവികമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതാണ് പാലുഡേറിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് മെർലിൻ പറയുന്നു. പാലുഡേറിയം നിർമാണത്തിന് ചുരുങ്ങിയത് 3000 രൂപയാണ് നിർമാണ ചെലവ് വരുന്നത്.
തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിസ്നേഹം
തിരുവല്ലയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലെ കൃഷിയറിവുകളിൽ നിന്നാണ് മെർലിൻ കൃഷി പരിപാലനത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വിവാഹശേഷം എറണാകുളത്തെ ഭർതൃവീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും ആ വിനോദം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ദുബായിലുള്ള സഹോദരൻ്റെ അക്വാപോണിക്സ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, സ്വന്തമായി വലിയ ടാങ്ക് നിർമിച്ച് മീൻ വളർത്തലും അലങ്കാരച്ചെടികളുടെ പരിപാലനവും ആരംഭിച്ചു. ചെടികൾ നന്നായി വളരുന്നത് കണ്ടതോടെയാണ് ടെറേറിയം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഇവർ തിരിയുന്നത്.
കോവിഡ് കാലത്തെ തുടക്കം; പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക്
2020-ലെ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മകൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പ്രോജക്ടാണ് മെർലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെടികൾ വെച്ച് ആദ്യമായി ചെയ്ത പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, നിരാശയാകാതെ അതിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണരീതികൾ മെർലിന് സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തു.
കൂടുതൽ വളർച്ചയില്ലാത്ത ഫിറ്റോണിയ, സ്പൈഡർ പ്ലാൻ്റ്, എയർ പ്ലാൻ്റ്, കാക്റ്റസ്, കുഞ്ഞൻ പന്നലുകൾ, സക്കുലൻ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ടെറേറിയം നിർമാണത്തിനായി മെർലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭംഗിക്കായി മതിലുകളിൽ വളരുന്ന മോസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വീട് സന്ദർശിച്ച ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ കുഞ്ഞൻ ഉദ്യാനങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ട പ്പെടുകയും വാങ്ങാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇതൊരു ബിസിനസ്സ് ആയി വളരുന്നത്. ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒഴിവുസമയങ്ങളിലാണ് മെർലിൻ ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇവ നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്.
ലളിതമായ പരിപാലനവും ശാസ്ത്രീയ നിർമാണവും
ഒരിക്കൽ കൃത്യമായി സെറ്റ് ചെയ്താൽ ടെറേറിയങ്ങളുടെ പരിപാലനം വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് മെർലിൻ പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായി അടച്ച ഗ്ലാസ് ഭരണികൾക്കുള്ളിലെ ഭിത്തിയിൽ ഈർപ്പം കാണുന്നത് ഇവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. നല്ല പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ ഇവ നിരന്തരമായി നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാസത്തിലൊരിക്കൽ അടപ്പ് തുറന്ന് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കിയാൽ മതിയാകും. ഈർപ്പം കുറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം മിശ്രിതത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്തുകൊടുക്കാം.
ഭാഗികമായി തുറന്നിരിക്കുന്ന ടെറേറിയങ്ങൾക്ക് എയർ പ്ലാൻ്റുകളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഇവയുടെ ഇലകളിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് നൽകാം. ഫിറ്റോണിയ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ മാത്രം വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്ലാസ് ഭരണിയുടെ ഏറ്റവും അടിയിലായി ടെറാക്കോട്ട ബോളുകളോ ചെറിയ പെബിളുകളോ (കല്ലുകൾ) നിരത്തി മനോഹരമാക്കാം. ചെടികൾക്ക് പുറമെ മെർലിൻ്റെ വീട്ടിൽ പൈനാപ്പിൾ കോനൂർ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പക്ഷികളും, ലോവ് ബേർഡ്സും, മുയലുകളുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വീട്ടുകാരുമായി ഏറെ ഇണങ്ങിയാണ് കഴിയുന്നത്. മെർലിൻ്റെ മക്കളായ സെറയും സെബയുമാണ് പക്ഷികളെ പരിചരിക്കുന്നത്. പാട്ടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ വരെ ഇരുവരും ചേർന്ന് പക്ഷികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള നഗരവാസികൾക്ക് വീടുകളിൽ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയൊരുക്കാൻ ഇത്തരം കുഞ്ഞൻ ഹരിതവിസ്മയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മെർലിൻ പറയുന്നു.
Also read:'വാമോസ് വാത്ത...' നീലയും വെള്ളയും നിറത്തിൽ ടീം അർജൻ്റീന വാത്ത താറാവ് സജ്ജം; ആരാധനയ്ക്ക് പുതിയ വേർഷൻ