അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു, ഒപ്പം സ്വന്തം വരികളാൽ ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി; റോസ് എന്ന കവിതാവസന്തം

അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മാന്ത്രികത സൃഷ്‌ടിച്ച് ഒരു അധ്യാപിക. 'റോസ്' എന്ന സുന്ദരമായ തൂലികാനാമത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ക്രൈസ്‌തവ ഭക്തിഗാന രംഗത്തും തനതായ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ മേഴ്‌സി തോമസ് സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 30, 2026 at 8:23 PM IST

ഇടുക്കി: അധ്യാപനം എന്നത് കേവലം അറിവ് പകർന്ന് നൽകൽ മാത്രമല്ല, അത് ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കൽ കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മേഴ്‌സി തോമസ് എന്ന അധ്യാപിക. ക്ലാസ് മുറികളിൽ കുരുന്നുകൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകരുമ്പോഴും അക്ഷരങ്ങളുടെ മാന്ത്രികലോകത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ഇവർ. 'റോസ്' എന്ന സുന്ദരമായ തൂലികാനാമത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ക്രൈസ്‌തവ ഭക്തിഗാന രംഗത്തും തനതായ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഈ അധ്യാപിക കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പച്ചടിയിൽ നിന്ന് അക്ഷരലോകത്തേക്ക്; 16 വർഷത്തെ കാവ്യസഞ്ചാരം

നെടുംകണ്ടം പച്ചടി സ്വദേശിയായ പ്ലാത്തോട്ടത്തിൽ മേഴ്‌സി തോമസ് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്ക് സജീവമായി കടന്നുവരുന്നത്. മനസിൽ തോന്നുന്ന വിചാരങ്ങളെയും പ്രകൃതിയുടെ ഭാവങ്ങളെയും മനോഹരമായ വരികളാക്കി മാറ്റിയ മേഴ്‌സി, ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് എഴുതിയത് മുന്നൂറിലധികം കവിതകളാണ്. വായനക്കാരുടെ മനസ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ വരികൾ പിന്നീട് 'നിറങ്ങളുടെ ആകാശം' എന്ന പേരിൽ കവിതാ സമാഹാരമായി പുറത്തിറങ്ങി. കവിതകൾക്ക് പുറമെ, സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കവർന്ന 'പാവന തീർത്ഥം' എന്ന പ്രശസ്‌തമായ ക്രിസ്‌തീയ ഭക്തിഗാന ആൽബത്തിൻ്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചതും മേഴ്‌സിയാണ്.

പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ 'റോസ്'

കേവലം എഴുത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മേഴ്‌സി തോമസിൻ്റെ സാഹിത്യ സപര്യ. അക്ഷരങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർഥമായ സമർപ്പണത്തിന് അംഗീകാരമായി നിരവധി പ്രമുഖ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തി. ഗമനം സാഹിത്യവേദിയുടെ കാവ്യപ്രഭാ പുരസ്‌കാരം, എസ്‌കെ പൊറ്റക്കാട് സ്‌മാരക സമിതി കവിതാ പുരസ്‌കാരം, അഷിത സ്‌മാരക സമിതി കവിതാ പുരസ്‌കാരം, കുമാരനാശാൻ ചരമശതാബ്‌ദി കാവ്യ പുരസ്‌കാരം തുടങ്ങി സാഹിത്യ ലോകത്തെ ആദരണീയമായ ഒട്ടനവധി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഈ അധ്യാപികയുടെ അക്ഷരപുണ്യത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങളാണ്.

രാജസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ പെയ്യുന്ന മലയാള താളം

രാജസ്ഥാനിലെ പ്രസിദ്ധമായ 'വിൻ്റർ ഗ്രീൻ പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ' ഉടമയും അവിടുത്തെ അധ്യാപികയുമാണ് മേഴ്‌സി തോമസ്. മണലാരണ്യത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും മാതൃഭാഷയോടും സാഹിത്യത്തോടുമുള്ള പ്രണയം ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ അവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. വിദ്യാലയത്തിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും എഴുത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്താൻ ഈ അധ്യാപികയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

"അധ്യാപനവും എഴുത്തും എനിക്ക് രണ്ട് വഴിയിലുള്ള യാത്രകളല്ല, ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ്. കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജമാണ് പലപ്പോഴും വരികളായി മാറുന്നത്. വായനക്കാരുടെ സ്നേഹവും ലഭിക്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളും ഇനിയും നല്ല വരികൾ കുറിക്കാൻ എനിക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നു" മേഴ്‌സി തോമസ് പറഞ്ഞു. അന്യസംസ്ഥാനത്തെ തിരക്കുപിടിച്ച ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിലും മലയാള ഭാഷയെയും കവിതയെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന മേഴ്‌സി തോമസ്, വരുംതലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ്.

