ഓണറേറിയം 12,200, ചെലവ് 16,000; രോഗികൾക്കായി ശമ്പളം നൽകി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്
മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊൻപതാം വാർഡ് അംഗമാണ് ജോൺ മാത. തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിരുന്ന അന്തരിച്ച സക്കറിയയുടെ സ്മരണാർഥമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സഹായ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്
Published : June 23, 2026 at 1:12 PM IST
വയനാട്: അധികാരവും പദവികളും സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ വേറിട്ടൊരു മാതൃകയാകുകയാണ് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജോൺ മാത. തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓണറേറിയം മുഴുവൻ നിർധനരായ കാൻസർ, വൃക്ക രോഗികൾക്ക് പകുത്തുനൽകിയാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധി നാടിൻ്റെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽനിന്നു കൂടി പണം കണ്ടെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്.
സഹായം മുടങ്ങില്ല
മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊൻപതാം വാർഡ് അംഗമാണ് ജോൺ മാത. തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിരുന്ന അന്തരിച്ച സക്കറിയയുടെ സ്മരണാർഥമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സഹായ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. വാർഡിലെ കാൻസർ രോഗികൾക്കും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും പ്രതിമാസം 2000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. തൻ്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണകാലയളവിലും ഈ സഹായം മുടങ്ങാതെ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാരകരോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമാകുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ വാർഡിലെ രോഗികളുടെ കണക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. ഇതിൽ എട്ടു പേർ കാൻസർ ബാധിതരും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് ഇവർക്കായി ചികിത്സാ പദ്ധതി ആലോചിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. നിലവിൽ എല്ലാ മാസവും 20-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഈ സഹായം അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിൽ ചെക്കായി എത്തും.
മാതൃകയായി ജനപ്രതിനിധി
പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ജോൺ മാതയ്ക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന ഓണറേറിയം 12,200 രൂപയാണ്. എന്നാൽ എട്ടു രോഗികൾക്കായി നൽകുന്ന ധനസഹായത്തിന് മാത്രം മാസം 16,000 രൂപ ചെലവാകും. ഓണറേറിയം തികയാതെ വരുന്ന ബാക്കി തുക സ്വന്തം കൈയിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്.
സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽനിന്നു കൂടി പണം കണ്ടെത്തി പദ്ധതി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർഥത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ പരിമിതമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ജില്ലകളെയോ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇവിടുത്തുകാർ. ഈ യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഇത്തരമൊരു സഹായ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
നാട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ
വർഷങ്ങളായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ജോൺ മാതയുടെ ഈ ഇടപെടൽ നാട്ടുകാർക്കിടയിലും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. ജനപ്രാതിനിധ്യം അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമല്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നു. മാരകരോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് നേരിടുന്നത്. ചികിത്സയ്ക്കും യാത്രാച്ചെലവിനും മരുന്നിനുമായി വലിയ തുകയാണ് ചെലവാകുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ലഭിക്കുന്ന സഹായം രോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ജെയ്സ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നല്ല മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ജെയ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേവലം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാണ്.
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