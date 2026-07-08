വന്യജീവി അക്രമണം നേരിടാൻ 2500 കോടിയുടെ പദ്ധതി; കേന്ദ്രത്തിന് നിവേദനം സമർപ്പിച്ച് കേരളം
വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ന്യൂഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവിനെ നേരിട്ടുകണ്ടാണ് 12 ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത്
Published : July 8, 2026 at 7:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് (HWC) ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് നിവേദനം നൽകി. വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ന്യൂഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവിനെ നേരിട്ടുകണ്ടാണ് 12 ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത്. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനും കൃഷിക്കും വൻതോതിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം.
വർഷത്തിൽ 500 കോടിയുടെ കേന്ദ്രസഹായം വേണം
വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി 5 വർഷത്തേക്ക് 2500 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന (പ്രതിവർഷം 500 കോടി) സമഗ്ര പദ്ധതി കേരള വനംവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ 192.20 കോടിയും കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 20 കോടിയോളം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വലിയ സാമ്പത്തിക വിടവ് നികത്താൻ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസഹായം വേണമെന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.
പ്രത്യേക കേന്ദ്ര പദ്ധതി
വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിനായി മാത്രമായി പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സ്പോൺസേർഡ് പദ്ധതി (CSS) രൂപീകരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടെ (2023 മുതൽ 2026 വരെ) സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ 211 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 20.05 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി കേരളം നൽകുന്നുണ്ട്.
വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി
1972-ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ അടിയന്തരമായി ഭേദഗതി ചെയ്യണം. ജനവാസ മേഖലകളിൽ എത്തുന്ന അക്രമാസ ക്തരായ വന്യമൃഗങ്ങളെ നേരിടാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ അധികാരം സർക്കിൾ തലത്തിലുള്ള ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർമാർക്ക് (CCF) കൈമാറാൻ അനുമതി നൽകണം.
കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി (Vermin) പ്രഖ്യാപിക്കുക
സംസ്ഥാനത്ത് കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായ 287 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ (High Conflict Areas) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1972-ലെ നിയമത്തിലെ 62-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കാട്ടുപന്നിയെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇവയുടെ പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുമതി നൽകണം. ജനവാസ മേഖലകളിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന നാട്ടുകുരങ്ങുകളെ നിയമത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ രണ്ട് എയിലേക്ക് മാറ്റണം. 2022-ലെ ഭേദഗതിക്ക് മുൻപ് ഇവ ഷെഡ്യൂൾ രണ്ട് എയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായിരുന്നു.
എയർഫോഴ്സ് സഹായത്തോടെ വന്യമൃഗങ്ങളെ മാറ്റുക
ഉൾക്കാടുകളിലേക്ക് അക്രമകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ (കടുവ, പുലി തുടങ്ങിയവ) മാറ്റുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ (IAF) വ്യോമ ഗതാഗത സൗകര്യം (ഹെലികോപ്റ്റർ) സൗജന്യമായോ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലോ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തോട് ശുപാർശ ചെയ്യണം. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ നിന്ന് പാമ്പാവാലി, എയ്ഞ്ചൽ വാലി പ്രദേശങ്ങളെയും, തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് ജനവാസ മേഖലകളെയും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകണം.
ഗോത്രവർഗ പുനരധിവാസത്തിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ്
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വന്യജീവി സംഘർഷവും നേരിടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലെ ഗോത്രവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി 450 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക കേന്ദ്ര പാക്കേജ് അനുവദിക്കണം. കൂടാതെ വനസംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ലെവികളും (CA, NPV) ഒഴിവാക്കണം.
കെഎഫ്ഡിസി പ്ലാൻ്റേഷൻ ലീസ്
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റ് (KFDC) പ്ലാൻ്റേഷൻ ലീസ് കാലാവധി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് 25 വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന പഴയ അപേക്ഷ (PARIVESH Proposal) പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കണം.
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