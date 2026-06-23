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സമസ്‌ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവും മംഗളൂരു ഖാസിയുമായ ത്വാഖ അഹമ്മദ് അല്‍ അസ് ഹരി അന്തരിച്ചു

സംസ്ക്കാരം നാളെ (ബുധന്‍) രാവിലെ 11ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ കാശിപട്ടണം ദാറുന്നൂര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ സെൻ്റർ കാംപസില്‍.

DEATH MEMBER OF SAMASTHA KENDRA MUSHAVARA TWAQA AHMED AL AZ HARI MANGALURU QAZI
ത്വാഖ അഹമ്മദ് അല്‍ അസ് ഹരി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 2:57 PM IST

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കാസര്‍കോട്: സമസ്‌ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവും കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും ദക്ഷിണ കന്നഡ (മംഗളൂരു), ഉഡുപ്പി ജില്ലകളിലെയും കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ കീഴൂരിലെയും സംയുക്ത ഖാസിയുമായ തളങ്കര ഖാസിലൈന്‍ ഖാസിയാരകം വീട്ടില്‍ ത്വാഖ അഹമ്മദ് അല്‍ അസ് ഹരി (78) അന്തരിച്ചു.

വാര്‍ധക്യകാല അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 1948 ഏപ്രിലില്‍ ഖാസിയാര്‍ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജിയുടെയും ആയിഷയുടെയും മകനായായിരുന്നു ജനനം. നിലവില്‍ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ്. ദക്ഷിണ കന്നഡ, ഉഡുപ്പി ജില്ലകളിലെയും കാസര്‍കോട് കീഴൂര്‍ സംയുക്ത ജമാഅത്ത്, കുഞ്ചത്തൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇരുന്നൂരില്‍പരം മഹല്ലുകളുടെ ഖാസിയാണ്.

മയ്യിത്ത് ഇന്ന് (ചൊവ്വ) വൈകുന്നേരം നാലുമുതല്‍ തളങ്കര ഖാസിലൈനിലെ ഖാസിയാരകം വീട്ടില്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വയ്ക്കും. സംസ്ക്കാരം നാളെ (ബുധന്‍) രാവിലെ 11ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ കാശിപട്ടണം ദാറുന്നൂര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ സെൻ്റർ കാംപസില്‍.


ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ദാറുല്‍ ഉലൂം ദയൂബന്തില്‍ നിന്ന് ഹദീസിലും അദബിലും മാഖൂലാത്തിലും തഹ്‌സീറിലും മതബിരുദങ്ങള്‍ നേടിയ ഇദ്ദേഹം മതപാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ദാർശിനികനാണ്. ഹൈസ്‌കൂള്‍ കാലഘട്ടം തളങ്കര മുസ്ലിം സ്‌കൂളിലായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ കെയ്‌റോ അല്‍ അസ്ഹര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ഉസൂലുല്‍ ഫിഖ്ഹില്‍ മാജിസ്റ്റര്‍ (ആലിമിയ്യ) ബിരുദവും ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കാസര്‍കോട് റൗളത്തുല്‍ ഉലൂം മദ്‌റസ, പൊന്നാനി മഊനത്ത് അറബിക് കോളജ്, അഴീക്കോട് ഇര്‍ഷാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മതപഠന വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്നു. മംഗളൂരു ബന്തര്‍ ജലാലുദീന്‍ മുഹമ്മദ് മൗല ഖുര്‍ആന്‍ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, ദക്ഷിണ കന്നഡ കാശിപട്ടണം ദാറുന്നൂര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ സെൻ്റര്‍ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു അഹമ്മദ് അല്‍ അസ് ഹരി.

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1975 മുതല്‍ 1977 വരെ കോട്ടയം തിരുനക്കര ശാഫി ജുമാമസ്ജിദ്, ജാമിഅ ശൈഖതുസല്‍മ ത്വാഖ സലാല മസ്ജിദ് ഇമാം ഖത്തീബ്, 1978 മുതല്‍ 2009 വരെ ചട്ടഞ്ചാല്‍ മലബാര്‍ ഇസ് ലാമിക് കോംപ്ലക്‌സ്, ജലാലുദീന്‍ മൗല കോളജ്, ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ കാശിപട്ടണം ദാറുന്നൂര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ സെൻ്റര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലും ഉറുദുവിലും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും ഇദ്ദേഹം രചിട്ടുണ്ട്.

കെ റഹ്മത്തുന്നിസയാണ് ഭാര്യ. മക്കള്‍ മുഹമ്മദ് (വെല്‍ഫിറ്റ്, അജ്മാന്‍), ഹുസൈന്‍ റഹ്മാനി (സദര്‍ മുദരിസ്, കാശിപട്ടണം ദാറുന്നൂര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ സെൻ്റർ), അബൂബക്കര്‍ സിദ്ദീഖ് ഹുദവി (വിദ്യാര്‍ഥി, ജാമിഉല്‍ അസ്ഹര്‍, ഈജ്പ്ത്), ഫാത്തിമ, ആയിഷ എന്നിവരാണ്. (അബൂദബി). എം. ഖലീലുല്‍ റഹ്മാന്‍ ദാരിമി (ഖത്തീബ്, ഉപ്പള കുന്നില്‍ ജുമാമസ്ജിദ്), ഫൈസല്‍ (അബൂദബി), തൗഫീറ, സിദ്ദീഖ (കാശിപട്ടണം) എന്നിവർ മരുമക്കള്‍. സഹോദരങ്ങള്‍: അബ്ദുല്ല സഅദി, യൂസഫ് ബാഖവി, അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ സഅദി, ഖദീജ, ആമിന, ഹലീമ, നജ്മുന്നിസ.

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TAGGED:

DEATH
MEMBER OF SAMASTHA KENDRA MUSHAVARA
TWAQA AHMED AL AZ HARI
MANGALURU QAZI
AHMED AL AZ HARI PASSED AWAY

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