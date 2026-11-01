'സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനത്തിൽ കേരളം മുൻനിരയില്': കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി മേഘ്വാൾ
സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ പാത രാജ്യത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തത് കേരളമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി മേഘ്വാൾ
By PTI
Published : November 1, 2026 at 7:03 PM IST
എറണാകുളം: സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ പാത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ. 70 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ യാത്ര സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനം എന്നീ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചെന്നും നിയമ-നീതി, പാർലമെൻ്ററികാര്യ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായ മേഘ്വാൾ പറഞ്ഞു.
കൊച്ചിയിൽ നടന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് അന്ന ചാണ്ടിയേയും, സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് എം. ഫാത്തിമ ബീവിയേയും അദ്ദേഹം സദസില് പരമാര്ശിച്ചു. ഇരുവരും സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചവരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിക്ക് പുറമെ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തും ഈ രണ്ട് വനിതാ ജഡ്ജിമാരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതി തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുവെന്നും ചരിത്രത്തിന് മുമ്പേ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടപ്പിലാക്കിയവരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ചരിത്രപരമായ നടപടികൾക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അഭിഭാഷക സംഘടനകളും കൗൺസിലുകളും ഒരുതരം പുരുഷ ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന് പരിഹാസരൂപേണ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, വനിതാ അഭിഭാഷകർക്ക് ശക്തവും നീതിയുക്തവും ഫലപ്രദവുമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടികൾ വഴിയൊരുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രായോഗികവും പുരോഗമനപരവുമായ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടായിരിക്കാം കൊളീജിയം രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ വനിതാ ജഡ്ജിമാരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ദീര്ഘദൃഷ്ടിയുള്ള സമീപനം തന്നെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ചരിത്രപരമായ നടപടികൾക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് " ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് വനിതാ ജഡ്ജിമാരെക്കുറിച്ചും, ലിംഗഭേദത്തെയും പ്രാതിനിധ്യത്തെയും സംബന്ധിച്ച തടസങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിൽ അവർ വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെൻ സെൻ പരാമർശിച്ചു.
"ജസ്റ്റിസ് അന്ന ചാണ്ടിയുടെ നേട്ടം, നീതിന്യായ നിർവഹണ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്ത ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. ജസ്റ്റിസ് എം. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം, തൊഴിൽപരമായ മികവിൻ്റെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ലിംഗഭേദമില്ലാതെ, കഴിവുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും നീതിന്യായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവസരമുണ്ടാകണം എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കൂടിയാണത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജസ്റ്റിസ് കെ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "നമ്മുടെ നീതിന്യായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കരുത്ത് അവ പ്രയോഗിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സമത്വവും തുല്യാവസരവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള അവയുടെ കഴിവിലും കൂടിയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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