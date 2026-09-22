ഭൂമിക്കടിയിലെ കുടക്കല്ലുകളും തൊപ്പിക്കല്ലുകളും; കരിവെള്ളൂരിലെ മണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞത് മഹാശിലായുഗത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ
ചെമ്പട്ടിക്കുന്നിലെ പെരിഗമന നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്ഥലത്താണ് മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതുവരെ ഏഴ് കുടക്കല്ലുകളും ഒരു തൊപ്പികല്ലും കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
Published : September 22, 2026 at 6:44 PM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന് പി
കണ്ണൂർ: ചരിത്രത്തിൽ താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിലാണ് മുരളീധരൻ നാടിൻ്റെ പൂർവകാല ചരിത്രത്തെ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത്. ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് 3000 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള മഹാശിലായുഗ കാലത്തെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് മുരളീധരൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു നാട്ടുകാരനാണ് ആദ്യമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അയാൾക്ക് നൽകിയത്.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കരിവെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാലാപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെമ്പട്ടിക്കുന്നിലെ പെരിഗമന നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സുഹൃത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനും മുരളീധരനും കാടുമൂടി കിടക്കുന്ന തൊപ്പിക്കൊല്ലും കുടക്കല്ലും കണ്ടെത്തി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു വർഷം ആയിരം വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ അവർ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയ ഇടമാണത്.
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തൊപ്പിക്കല്ലും കുടക്കല്ലും
പഴുതറ,കുടക്കല്ല്,തൊപ്പിക്കല്ല് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗോത്ര ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവരുടെ ശവസംസ്കാര രീതികൾ ആയിരുന്നു. ശവസംസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ പണിയായുധങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരത്തോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യും. അവ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ ആണ് ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചെങ്കൽ സ്മാരകമാണ് പഴുതറ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതും പഴുതറ തന്നെ. ദീർഘചതുരത്തിലുള്ള വാതിലും മുകളിൽ കല്ലിൻ്റെ മൂടിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പഴയകാല തമിഴകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സംഘകാല സാഹിത്യങ്ങളായ അക നാന്നൂറ് മണിമേഖല, പുറ നാനൂറ് മണിമേഖല എന്നിവയിൽ അഞ്ചുതരം ശവമടക്ക രീതികളെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുരളീധരൻ പറയുന്നു. കുഴിച്ചിടൽ, കത്തിക്കൽ,കുടയ്ക്കൽ വെക്കൽ, നന്നങ്ങാടികൾ, പഴുതറകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവ. കുടക്കല്ലിനകത്ത് കത്താത്ത അസ്ഥികൾ വെക്കുന്നു. തൊപ്പിക്കല്ല് ആകട്ടെ ആദ്യം കുഴിയെടുക്കുകയും അതിൽ മൺപാത്രങ്ങളിൽ കത്തിയ എല്ലുവെക്കുക്കുന്നതുമാണ് രീതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുമ്പായുധങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു.
മൂന്നാഴ്ച നീണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കരിവെള്ളൂർ കൂടാതെ കണിയാംകുന്ന്, ഏച്ചിലാം വയൽ,ചീറ്റ മാലാപ്പ്,മണക്കാട് നെടുവപ്പുറം, ചെറുമൂല,പോത്താംകണ്ടം കോട്ടക്കുന്ന്,എഴിലോട് ,രാമന്തളി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെയും ഗോത്ര ജീവിത കാലഘട്ടത്തെ ഇത്തരം കല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
പഴശിരാജ മ്യൂസിയം മേധാവി കൃഷ്ണരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർക്കിയോളജി വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഡോക്ടർ ആര്യ, വിമൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ഉദ്ഗനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ ആറിനു തുടങ്ങിയ ഉദ്ഗനനം ആദ്യഘട്ടം 21നാണ് പൂർത്തിയായത്.
ഇതുവരെ ഏഴ് കുടക്കല്ലുകളും ഒരു തൊപ്പികല്ലും കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പലതും മണ്ണിനടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലതും പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവർ. തൊപ്പി കല്ലുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ടണ് മുതൽ എട്ട് ടൺ വരെ ഭാരം വരും. തൃശൂർ ജില്ലകളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടക്കല്ല് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കരിവെള്ളൂരിൽ കണ്ടെത്തിയ കുടക്കല്ല് പൂർണതയിൽ അടക്കം ചെയ്തതും കാഴ്ചയിൽ വളരെ ഭംഗി നൽകുന്നതുമാണ്. ചിലതിൻ്റെ അടിയിൽ കല്ലുവച്ചു അലങ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
അന്നത്തെ കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് ടൺ വരെ ഭാരം വരുന്ന കല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തിവച്ചത് എന്ന് ആർക്കും സംശയം തോന്നി പോവും. ഇതിനുവേണ്ടി ഏത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മുരളീധരൻ ചോദിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ വയലുകൾ മുമ്പ് പുഴയായിരുന്നത്രെ. ആ പുഴയിലൂടെ ചങ്ങാടം കെട്ടിയാണ് കല്ല് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് മ്യൂസിയം മേധാവി കൃഷ്ണരാജ് പറഞ്ഞതെന്ന് മുരളീധരൻ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇത്തരം സംരക്ഷിത ഇടങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം കാട്ടിയ അവഗണനയെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
മോഹ വിലയിട്ടിട്ടും നൽകാതെ പെരികമന നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
കരിവെള്ളൂരിലെ ചെമ്പട്ടികുന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരാതന ശിലായുഗ കാലത്തെ തിരുശേഷിപ്പുകൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പലരും വിലയിടാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉടമയായ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പത്തുലക്ഷം മുതൽ 30 ലക്ഷം വരെയാണ് കല്ലിന് ഓഫറുകളുമായി പലരും എത്തിയത്. പക്ഷേ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മുഖം തിരിച്ചു. പുരാതനമായിട്ടു ഉണ്ടായതാണ് എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടാക്കിയതല്ല. അച്ഛനുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ പുരാതനമായുണ്ടായതാണ്. സർക്കാറിന് രേഖ സഹിതം ഭൂമി നൽകിയിട്ടില്ല. സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ദൗത്യം മാത്രമാണ് സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നും നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പറയുന്നു.
കാഴ്ചക്കാർ നിറയുന്നു
തിരുശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയ ചെമ്പട്ടിക്കുന്നിലേക്ക് സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്കാണ്. ഇവിടെയെത്തുമ്പോൾ നാം ആയിരം വർഷങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു എന്ന് കരിവെള്ളൂർ സ്വദേശിയായ ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ചരിത്ര ബോധമില്ലാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദുരന്തമായി മാറിയത്. ചരിത്രത്തെ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പൂർവ്വികരുടെ ഈ ശ്രമത്തെ നമിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ദൗത്യത്തിന് വലിയ ആശംസകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാഴ്ചകൾ വളരെ സുന്ദരമാണെന്നും ശിലായുഗത്തിൻ്റെ ശിരശേഷിപ്പുകൾ പുതു തലമുറയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്നും കെ ടി കരുണാകരൻ പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് ഇത് കണ്ടെത്തിയ ആളുകളെയാണ് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് 3000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ജനതയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇത് നൽകുന്നത് എന്നും പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ അധ്യാപികയായ സുരേഖ പറയുന്നു. തൊപ്പിക്കല്ലും കുടക്കല്ലും കണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ വരും ആഴ്ചകളിലും ഇവിടെ തുടരും. തകർന്നുപോയ കല്ലുകൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആക്കാനുള്ള പണിയും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
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