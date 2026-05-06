ETV Bharat / state

മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും അജയ്‌ മാക്കനും നിരീക്ഷകർ; കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി യോഗം നാളെ

നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് കെപിസിസി ആസ്ഥനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ യോഗം ചേരുക.

CONGRESS PARLIAMENTARY PARTY CONGRESS CHIEF MINISTER CANDIDATE KERALA ASSEMBLY ELECTION result KERALA ELECTION RESULTS
V D Satheesan, Ramesh chennithala, K C Venugopal (Facebook@ V D Satheesan, Ramesh chennithala, K C Venugopal)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 6, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ മിന്നുന്ന വിജയത്തിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നിർണായക യോഗം നാളെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ ചേരും. നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ എഐസിസി നിരീക്ഷകരായ മുകുൾ വാസ്‌നിക്ക്, അജയ്‌മാക്കനും പങ്കെടുക്കും. നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, കെപിസിസി പ്രചാരണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല, എഐസിസിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ചർച്ചയിലുള്ളത്.

യോഗത്തിന് ശേഷം വ്യക്തിപരമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച

എംഎൽഎമാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷകർ വ്യക്തിപരമായി കണ്ട് അഭിപ്രായമാരായും. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പിന്തുണ ആർക്കൊണെന്ന അഭിപ്രായമാവും ചോദിച്ചറിയുക. അതിന് ശേഷമാവും നിരീക്ഷകർ ഹൈക്കമാൻ്റിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുക.

നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ എംഎൽഎമാർ ചുമതലപ്പെടുത്തും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി ഹൈക്കമാൻ്റ് നിർദ്ദേശിച്ച നോമിനിയെ അംഗീകരിക്കുന്നതോടെയാവും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുക.

ഘടകകക്ഷികളുമായും ചർച്ചകൾ

നാളെ നടക്കുന്ന നിർണായക യോഗത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എഐസിസി നിരീക്ഷകർ യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളോടും അഭിപ്രായമാരായും. മുസ്ലീം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്), കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്ബ്), ആർഎസ്‌പി, ആർഎംപി, സിഎംപി, ഫോർവേർഡ് ബ്ലോക്ക്, ജെഎസ്എസ്, കെഡിപി എന്നിവരാണ് നിലവിലെ ഘടകകക്ഷികൾ. കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ, ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ, പി വി അൻവറിൻ്റെ ഇനിയും നാമകരണം ചെയ്യാത്ത പാർട്ടി എന്നിവരാണ് യുഡിഎഫ് അസോസിയേറ്റഡ് അംഗങ്ങൾ.

കോൺഗ്രസിനുള്ളത് 63 എംഎൽഎമാർ

നിലവിൽ 63 നിയമസഭാംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. ഇതിന് പുറമേ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ, ജി.സുധാകരൻ എന്നീ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളും കോൺഗ്രസ് നൽകിയ സീറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത്. സിപിഎം വിട്ടു വന്ന വി. കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ ആർഎസ്‌പിയുടെ സീറ്റിലാണ് മത്സരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസിന് ആകെ 21 എംഎൽഎമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Also Read: തോൽവി അപ്രതീക്ഷിതം, നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാനില്ല: ബിനോയ് വിശ്വം

TAGGED:

CONGRESS PARLIAMENTARY PARTY
CONGRESS CHIEF MINISTER CANDIDATE
KERALA ASSEMBLY ELECTION RESULT
KERALA ELECTION RESULTS
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.