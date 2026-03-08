ETV Bharat / state

നിശബ്‌ദ വിപ്ലവമായി 'പെൺ പാവകൂത്ത്'; സ്‌ത്രീ മുന്നേറ്റം ഇതിവൃത്തമായി, പിന്നിട്ടത് 50 ലേറെ വേദികള്‍

ക്ഷേത്ര കലയായ നിഴൽ കൂത്തിലെ നിശബ്‌ദ വിപ്ലവമാവുകയാണ് പത്തംഗ പെൺ സംഘം. വിമര്‍ശകരെയും തങ്ങളുടെ ആരാധകരാക്കിയ 'പെൺ പാവകൂത്ത്' പിന്നിട്ടത് അമ്പതിലേറെ വേദികള്‍.

ART SHADOW PUPPET PLAY THOLPAVAKOOTHU പെൺ പാവകൂത്ത് തോല്‍ പാവക്കൂത്ത്
female artists are making waves in the Tholpava Koothu in palakkad (ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 10:51 AM IST

പാലക്കാട്: രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള നിഴൽ കൂത്തില്‍ തരംഗമായി ഒരു കൂട്ടം കലാകാരികള്‍. ക്ഷേത്ര കലയായ നിഴൽ കൂത്തിലെ നിശബ്‌ദ വിപ്ലവമായാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷൊർണൂർ കൂനത്തറ തോൽപാവ കൂത്ത് കലാകേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലെ പത്തംഗ പെൺ സംഘമാണ് ഇപ്പോള്‍ തരംഗമാവുന്നത്.

തോല്‍പാവ കൂത്തിലൂടെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ കലാകാരികൾ. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50 വേദികളിലാണ് ഇവർ പെൺ പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഷൊർണൂർ കൂനത്തറ സ്വദേശികളായ രജിത രാമചന്ദ്രപുലവർ, അശ്വതി രാജീവ്, രാജലക്ഷ്‌മി, ലതിക, സന്ധ്യ, നിത്യ, നിവേദ്യ , ഗൗരി എന്നിവരാണ് തോൽപാവകൂത്ത് കലയിലെ പെൺ താരകങ്ങൾ.

പെൺ പാവകൂത്ത് സംഘം (ETV Bharat)

''പെൺ പാവകൂത്ത് "എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇവർ പിന്നിട്ടത് 50 വേദികളാണ്. രാമായണ കഥ മുതൽ മഹാഭാരതകഥ വരെയും, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുതൽ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ വരെയും പെൺ പാവക്കൂത്തിന് പ്രമേയങ്ങളാണ്. തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലെ നിഴൽ വെളിച്ചത്തിൽ തോൽപാവകളെ ചലിപ്പിച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പാവക്കൂത്തിനെ ആസ്വാദകരും സ്വീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ "സമം"പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്തിൻ്റെ നിഴൽ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ഈ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്‌മ ആദ്യമായി അരങ്ങത്ത് തിളങ്ങിയത്.

പെണ്‍പാവ കൂത്ത് സംഘം (ETV Bharat)
"വനിതാ ശാക്തീകരണം " എന്ന പ്രമേയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി സ്ത്രീകൾ പെൺപ്പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതിന് വലിയ തോതിൽ വിമർശനങ്ങളാണ് ആദ്യം സംഘത്തെ വരവേറ്റത്. അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ തരണം ചെയ്‌താണ് പെൺ സംഘം നിഴൽ നാടകത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ജനനം മുതൽ യൗവ്വനം വരെ പെൺജീവിതം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രമേയം. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുതൽ വീട്ടമ്മമാർ വരെയാണ് കൂത്ത് സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

കൂത്തുമാടത്തിലും സ്‌ത്രീ പ്രവേശനം വേണം

സ്ത്രീകള്‍ പാവ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടവരല്ലെന്ന് പെണ്‍പാവ കൂത്തിലെ അശ്വതി രാജീവ് പുലവർ പറഞ്ഞു. കൂത്തുമാടത്തില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കണെന്നും സംഘത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോടും ദേവസ്വം ബോഡിനോടും അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

പെണ്‍പാവ കൂത്ത് സംഘം (ETV Bharat)

"സ്ത്രീകള്‍ പാവ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടവരല്ല. കലാരംഗത്തേക്കും കടന്നു വന്ന് സ്‌ത്രീ മുന്നേറ്റത്തെ നിശബ്‌ദ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ആദ്യ അവതരണവും സ്‌ത്രീ ശാക്തീകരണം മുന്നില്‍ കണ്ടു കൊണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ അവതരണം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്പരാമായണം മുതല്‍ മഹാഭാരതം കഥ വരെ ഞങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ രംഗത്ത് പ്രശംസ്‌തമായവരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ കേട്ടിരുന്നു. കൂത്തുമാടത്തില്‍ അവസരം വേണമെന്നും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും ഞങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു" അശ്വതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തോൽപാവ കൂത്ത് (ETV Bharat)

മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി തുടങ്ങി 50 ലധികം വേദികളിലാണ് പെൺപ്പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമ്പാരാഗത ശൈലിയിലുള്ള വസ്ത്രം തന്നെയാണ് പ്രധാന വേഷം. കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ റിസർച്ച് ഫെല്ലോഷിപ്പ് അടക്കം അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ച കലാകാരികളാണ് ഇവരിൽ പലരും.

കൂത്ത് അവതരണ വേദിയായി ക്ഷേത്ര മണ്ണിലെ കൂത്ത് മാടങ്ങൾ കൂടി സ്ത്രീ കലാകാരികൾക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹവും, ആവശ്യവും. നിഴൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ഷണം കടൽ കടന്നും തേടി എത്തുകയാണ് ഈ കലാകാരികൾക്ക്.

