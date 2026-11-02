മീനങ്ങാടി സ്കൂളിലെ വിനോദയാത്രാ വിവാദം; പ്രിൻസിപ്പലിനെ മാറ്റിയ നടപടിയിൽ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ
പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ എടുത്തത് പ്രതികാര നടപടിയാണെന്നാണ് ആരോപണം
Published : November 2, 2026 at 5:11 PM IST
വയനാട്: മീനങ്ങാടി സ്കൂൾ വിനോദയാത്രാ വിവാദത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിവി കൃഷ്ണനെ സ്ഥലം മാറ്റിയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർഥികളും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയും രംഗത്ത്. സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികൾ പഠിപ്പുമുടക്കി സ്കൂളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
മീനങ്ങാടി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിവി കൃഷ്ണനെ വടുവഞ്ചാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടിയാണ് പുതിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ പ്രതിഷേധവുമായി ഒത്തുകൂടി. പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ എടുത്തത് പ്രതികാര നടപടിയാണെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
യാത്രയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവന്നതോടെ തനിക്കെതിരെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിവി കൃഷ്ണൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് മദ്യപിച്ച് ബസിൽ കയറിയപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെയാണ് ഇടപെട്ട് നടപടിയെടുത്തതെന്നും വിദ്യാർഥികളും യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
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"നിരപരാധിയായ ഞങ്ങളുടെ സാറിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരോട് അവരുടെ ക്ലാസിലേക്ക് പോവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവർ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന നിലപാടിലാണ്. വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തിനോടുളള്ള പകപോകലാണ് ഇത്", എസ്.എം.സി ചെയർമാനായ കെ.എ. അലിയാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
പ്രിൻസിപ്പലിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധ്യാപക സംഘടനകളും പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്ടിഎ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മീനങ്ങാടിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും സംഘടിപ്പിക്കും.
ഹൈദരാബാദിലേക്ക് നടത്തിയ പഠനയാത്രയ്ക്കിടെ പ്രിൻസിപ്പലും പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റും മദ്യപിച്ചെന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഒരു വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ തടയുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിവി കൃഷ്ണൻ്റെ രക്തത്തിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല.
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