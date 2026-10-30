മീനങ്ങാടി സ്കൂളിലെ വിനോദയാത്ര വിവാദം: പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ
മടക്കയാത്രയിൽ പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് മദ്യപിച്ചാണ് വണ്ടിയിൽ കയറിയതെന്നും കടുത്ത ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
Published : October 30, 2026 at 2:25 PM IST
വയനാട്: മീനങ്ങാടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിനോദയാത്ര വിവാദത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ. പ്രിൻസിപ്പൽ നിരപരാധിയാണെന്നും അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചതായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾ കൽപ്പറ്റയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി റീജണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇന്ന് സ്കൂളിലെത്തി നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തും.
മീനങ്ങാടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിവി കൃഷ്ണനും പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് എസ് ഹാജിസ് എന്നിവരും മദ്യപിച്ചെന്ന വാർത്ത വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിതുറന്നത്. എന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പലിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിദ്യാർഥികൾ തന്നെ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തി. മടക്കയാത്രയിൽ പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് മദ്യപിച്ചാണ് വണ്ടിയിൽ കയറിയതെന്നും കടുത്ത ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. ദൃശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തുവന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതികരണം
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ടൂർ പോയതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ടൂർ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് മദ്യപിച്ച് ബസിൽ കയറി. മദ്യത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവരം പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ വേണ്ട നടപടിയെടുത്തു. പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റിനെ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടെ ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞതാണ്. ബസിൽ 49 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഹൈവേ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ബസിലായിരുന്നു ടൂറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബസിൽ ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഒരുപാട് പേർ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കി.
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ഇതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ ആരോപണങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ സംഘടനയിൽ ഉള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. മുൻവൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ രീതിയിലല്ല തീർക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ അവിടെ വന്നരിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റുമായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ നിരപരാധിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സാറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുതന്നെ വേണം. സ്കൂൾ അത്രയും വലിയ നിലയിൽ എത്താനും എല്ലാം സാർ മുന്നിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റിന് എതിരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പലിന് എതിരായിട്ടാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ സംഘടനയിലെ ആളാണ് എന്നൊക്കെ ചില രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മുൻവൈരാഗ്യം ഇതിൽ തീർക്കരുതെന്നും ദയവ് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഇതിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും
വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ അധ്യാപകരുടെയും ഭാരവാഹികളുടെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നി വിദ്യാർഥികൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി റീജണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇന്ന് സ്കൂളിലെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ രക്തപരിശോധനാ ഫലം കൂടി പുറത്തുവരുന്നതോടെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടാകും. ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ലാബ് പരിശോധനാ ഫലത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകും.
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