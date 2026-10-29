വിദ്യാര്ഥികളുടെ ടൂറിനിടെ ഹയര്സെക്കൻഡറി സ്കൂള് പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചു; മീനങ്ങാടിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
വിദ്യാർഥികളുമായി പോയ വിനോദയാത്രാ സംഘം തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചെന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ടൂറിനിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ കടുത്ത മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളോടും മറ്റ് ജീവനക്കാരോടും മോശമായി പെരുമാറിയെന്നുമാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം
Published : October 29, 2026 at 10:32 AM IST
വയനാട്: മീനങ്ങാടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചതായി ഗുരുതര ആരോപണം. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സ്കൂളിലേക്ക് നാട്ടുകാരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ-വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും വൻ പ്രതിഷേധവുമായി ഇരച്ചെത്തി. ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള വിനോദ യാത്രക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി വിദ്യാര്ഥികള് ആരോപിച്ചു.
പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിവി കൃഷ്ണനെയും പി.ടി.എ പ്രസിഡൻ്റ് എസ്. ഹാജിസിനെയും മദ്യലഹരിയിൽ കണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോപണം. വിദ്യാർഥികളുമായി പോയ വിനോദയാത്രാ സംഘം തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചെന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ടൂറിനിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ കടുത്ത മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളോടും മറ്റ് ജീവനക്കാരോടും മോശമായി പെരുമാറിയെന്നുമാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം. കുട്ടികളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചയച്ച രക്ഷിതാക്കളും സംഭവമറിഞ്ഞ് കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്.
സ്കൂൾ ഉപരോധിച്ചു; പ്രതിഷേധവുമായി സംഘടനകൾ
പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കളും കെ.എസ്.യു, എസ്.എഫ്.ഐ, എം.എസ്.എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും രംഗത്തിറങ്ങി. സ്കൂൾ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ കടുത്ത മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും പ്രിൻസിപ്പലിനെ തടഞ്ഞുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തതോടെ മീനങ്ങാടി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. സ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമിതിയും പിടിഎയും അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹയർസെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി; ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർക്ക് ചുമതല
വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ പ്രിൻസിപ്പലും പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റും മദ്യപിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഹയർസെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റാണ് സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. വയനാട് ജില്ലാ ഹയർസെക്കൻഡറി കോഡിനേറ്റർക്കാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടൂറിനിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച്, എത്രയും വേഗം സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജില്ലാ കോഡിനേറ്ററോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ നിഷ്പക്ഷവും ശക്തവുമായ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ഹയർസെക്കൻഡറി ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ ജലീൽ വ്യക്തമാക്കി. റീജണൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ അടിയന്തര നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ നേരിട്ട് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിലെ അച്ചടക്കലംഘനവും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിലെ വീഴ്ചയും ഗൗരവത്തോടെയാണ് വകുപ്പ് കാണുന്നതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
റീജണൽ ഡയറക്ടറുടെ ഇടപെടൽ; അടിയന്തര അന്വേഷണം
സ്കൂൾ ടൂറിനിടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പദവികളിലിരിക്കുന്നവർ കടുത്ത മദ്യലഹരിയിൽ പെരുമാറിയെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ രക്ഷിതാക്കളും വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും സ്കൂൾ ഉപരോധമടക്കമുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റീജണൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ ജലീലിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തത്.
മൊഴിയെടുപ്പിലേക്ക്; തെറ്റുകാർ രക്ഷപ്പെടില്ല
പരാതിക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവത്തിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത അന്വേഷണമായിരിക്കും നടക്കുകയെന്ന് ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ ഉറപ്പുനൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സ്കൂളിലെത്തി വിനോദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾ, കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ടൂറിനിടെയുണ്ടായ മദ്യപാനവും പെരുമാറ്റദൂഷ്യവും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാകും റീജണൽ ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറുക.
Also Read: കായികമേളയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ ഇട്ട അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ; പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് മന്ത്രി