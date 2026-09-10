ETV Bharat / state

മെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടം: സർക്കാർ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന് ജിഎസ്ടി ഈടാക്കില്ല

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ, പെൻഷൻകാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിസെപ്പിലെ 'എ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കാണ് നികുതി ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്

Kerala Medisep Scheme GST Exemption Medisep Medisep Premium Details Kerala Govt Employees
Representational image (Special Arrangemen)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 9:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ പൂർണമായി അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന് ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) ഈടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി മുൻകൂർ വിധിനിർണയ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓറിയൻ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് അതോറിറ്റിയുടെ നിർണായക ഉത്തരവ്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 17ന് പുറപ്പെടുവിച്ച 17-ാം മുൻകൂർ വിധിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ, പെൻഷൻകാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിസെപ്പിലെ 'എ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കാണ് നികുതി ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടണമെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

ഇൻഷുറൻസ് സേവനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനോ നൽകുന്നതായിരിക്കണം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നിബന്ധന. കൂടാതെ, സേവനം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന്നതായിരിക്കണം. പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ പ്രീമിയവും സർക്കാർ തന്നെ വഹിക്കണം എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന. മെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ 'എ' വിഭാഗത്തിൽ ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളും പാലിക്കപ്പെടുന്നതായി അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തിയതോടെയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഇൻഷുറൻസ് സേവനത്തിന് ജിഎസ്ടി ഇളവ് അനുവദിക്കാമെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ആശ്രിതർ ഉൾപ്പെട്ടാലും തടസമില്ല
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമാണെങ്കിലും, ജിഎസ്ടി ഇളവിന് ഇത് തടസമല്ലെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമത്തിലെ 93-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം, സേവനത്തിന് നൽകേണ്ട പ്രതിഫലം നൽകാൻ ബാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സേവനത്തിൻ്റെ സ്വീകർത്താവ് എന്ന വ്യവസ്ഥയും അതോറിറ്റി പരിഗണിച്ചു.

മെഡിസെപ് കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം 'എ' വിഭാഗത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുഴുവൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും നൽകാനുള്ള ബാധ്യത കേരള സർക്കാരിനാണ്. അതിനാൽ നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇൻഷുറൻസ് സേവനത്തിൻ്റെ സ്വീകർത്താവ് കേരള സർക്കാരാണെന്ന് അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തി.

കേന്ദ്ര നികുതി ബോർഡിൻ്റെ സർക്കുലറും ആധാരം
സർക്കാർ ജീവനക്കാരും മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതികളും കസ്റ്റംസ് ബോർഡും 2017 നവംബർ 15ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിലെ വിശദീകരണവും അതോറിറ്റി പരിഗണിച്ചു. സർക്കാർ പൂർണമായി പ്രീമിയം വഹിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനത്തിലെ 40-ാം ഇനം പ്രകാരം ജിഎസ്ടി ഇളവ് ലഭിക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാർഷിക പ്രീമിയം 8,244 രൂപ
മെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ 'എ' വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബത്തിനും ആദ്യ ഇൻഷുറൻസ് വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വാർഷിക പ്രീമിയം 8,244 രൂപയാണ്. പ്രതിമാസം 687 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഈ തുകയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും കേരള സർക്കാരാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നത്.

'ബി' വിഭാഗത്തിന് ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല
അതേസമയം, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപറേഷനുകൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഉൾപ്പെടുന്ന 'ബി' വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക പ്രീമിയം വ്യവസ്ഥയാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്. 'ബി' വിഭാഗത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വാർഷിക പ്രീമിയം 8,237 രൂപയും അതിനുപുറമെ ബാധകമായ ജിഎസ്ടിയുമാണ്. അതിനാൽ ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രീമിയത്തിന് നികുതി ഇളവ് ലഭിച്ചതായി നിലവിലെ മുൻകൂർ വിധിയിൽ പറയുന്നില്ല.

രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് രണ്ടാംഘട്ടം
കേരള സർക്കാർ 2026 ജനുവരി 20ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് മെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2026 ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ 2028 ജനുവരി 31 വരെയാണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തിൻ്റെ കാലാവധി. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അർഹരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും നിർബന്ധമായും അംഗങ്ങളാകണമെന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മെഡിസെപ്പിൽ ആകെ നിലവിൽ 31,30,679 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 11,56,044 പേരാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ. 19,74,635 പേർ അവരുടെ ആശ്രിതരാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 5,52,626 പേർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും 6,03,418 പേർ പെൻഷൻകാരുമാണ്. 16,10,858 പേർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആശ്രിതരാണെങ്കിൽ പെൻഷൻകാരുടെ ആശ്രിതരായി 3,63,777 പേരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Also Read:- സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കട്ടപ്പുറത്തേക്ക്! കനത്ത വരുമാനനഷ്‌ടം; പണിമുടക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

TAGGED:

KERALA MEDISEP SCHEME
GST EXEMPTION MEDISEP
MEDISEP PREMIUM DETAILS
KERALA GOVT EMPLOYEES
MEDISEP PHASE 2 GST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.