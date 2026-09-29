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സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ കടുത്ത മരുന്ന് ക്ഷാമം; ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കകം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അവശ്യ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്‌ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

HEALTH MINISTER K MURALEEDHARAN MEDICINES SHORTAGE ISSUE KERALAM OPPOSITION LEADER PINARAYI VIJAYAN SHORTAGE OF 18 MEDICINE IN HOSPITAL
K Muraleedharan (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 29, 2026 at 5:32 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നേരിടുന്ന മരുന്ന് ക്ഷാമം ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. ആശുപത്രികളിൽ നിലവിൽ 18 മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ക്ഷാമമുള്ളതെന്നും അത് ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അവശ്യ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്‌ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. എല്ലാ മരുന്നുകളും എപ്പോഴും സ്‌റ്റോക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ലെന്നും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി.

"നിലവിൽ 18 മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ട്. അത് ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരിഹരിക്കും. കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് (കെഎംഎസ്‌സിഎൽ) ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്," മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതെല്ലാം മരുന്നുകൾക്കാണ് ക്ഷാമമുള്ളതെന്ന് ജില്ലാതലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരുമായോ (ഡിഎംഒ) സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്‌ടറുമായോ (ഡിഎച്ച്എസ്) ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, ചില മരുന്നുകളുടെ മാത്രം ക്ഷാമം സമ്മതിച്ച മുരളീധരൻ, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും മതിയായ സ്‌റ്റോക്കുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുകൾക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും ഭരണകൂടം അത് മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ ആരോപണം.

സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ നേരത്തെ മുതൽ ഈ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ അവശ്യമരുന്നുകൾ പോലും ലഭ്യമല്ലെന്ന പരാതി മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതാണ്. വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ ശ്രദ്ധയിലും ഇതു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇതെല്ലാം പാടേ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്. അടിയന്തരമായി മരുന്നെത്തിക്കാനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിന് പകരം കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുകയാണ് സർക്കാർ എന്ന വിമർശനങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ വഴി സമയബന്ധിതമായി മരുന്ന് സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. മരുന്നു ക്ഷാമം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പുമറ തീർക്കുന്നതിന് പകരം, ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നെത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

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തന്നെയുമല്ല നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള 209 മരുന്നുകളുടെയും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്‌റ്റോക്ക് ഇതുവരെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, ഹൃദയ മരുന്നുകൾ, അസിഡിറ്റിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, എലിപ്പനി തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്‌സിസൈക്ലിൻ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത കുറവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സേവനങ്ങളെയും ഈ സാഹചര്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

HEALTH MINISTER K MURALEEDHARAN
MEDICINES SHORTAGE ISSUE KERALAM
OPPOSITION LEADER PINARAYI VIJAYAN
SHORTAGE OF 18 MEDICINE IN HOSPITAL
MEDICINES SHORTAGE IN GOVT HOSPITAL

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