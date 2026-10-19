വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, വളം വേണ്ട, വിത്ത് സ്വയം മുളയ്ക്കും; എംഎൽഎ പറഞ്ഞ കൃഷിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊയ്ത് മഞ്ചാടി പെണ്ണുങ്ങൾ
എംഎൽഎ എം വിജിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മഞ്ചാടി ഗ്രൂപ്പ് കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.
Published : October 19, 2026 at 6:03 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 6:46 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: 2023 ലാണ് കണ്ണൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന മഞ്ചാടി ഗ്രൂപ്പിന് തുടക്കമുടുന്നത്. എട്ട് പേരും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകൾ. നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുൻപാകെ എം വിജിൻ എംഎൽഎയാണ് കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയെ പരിചയപെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ 2024ൽ കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി.
കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം സഹായങ്ങളും എംഎൽഎ നൽകി. ഇന്നിപ്പോൾ കൃഷി മൂന്നാം വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങിയ കൃഷി മഞ്ചാടി കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോഴും വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ആളെണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും മഹിജ, കാഞ്ചന, രതി, ഇന്ദിര എന്നിവരടങ്ങുന്ന നാൽവർ സംഘം ഇപ്പോഴും കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയിൽ സജീവമാണ്. അധ്വാനം കൂടുതൽ ഉള്ള കൃഷി ആണെങ്കിലും കുറുന്തോട്ടിയുടെ വിത്തുകൾക്ക് നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
കൃഷി രീതിയും വിത്യസ്തം
ഒരുതവണ ചെടി നട്ടാൽ പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ വിത്ത് സ്വയം മുളച്ചു പൊന്തുന്നതാണ് രീതി. ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഇവ മുളക്കുക. വിത്ത് ചെടിയായി മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറിച്ച് നടുക എന്നതാണ് കർഷകർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായി മൺ കൂന കൂട്ടി തടം ഒരുക്കണം. പിന്നീട് 15 സെൻ്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ ചെടി നടണം. ഡിസംബർ മാസത്തോടെയാണ് ഇവ വിളവെടുക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന് മറ്റു കൃഷികളെ പോലെ വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. ചെടിക്ക് ചുറ്റും വളരുന്ന കാട് പറിച്ചു കളയുക എന്നതിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
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ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെടികൾ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നൽകുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് വിത്ത് പൊട്ടി മുളച്ച് ചെടിയായി മാറുകയും ആയിരുന്നു. കുറുന്തോട്ടിയുടെ ഒരു കിലോ വിത്തിന് 2000 രൂപയാണ് വില. വിത്തിനെ പോലെ ചെടിക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ചെടി ഉണക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് 75 രൂപയാണ് വില. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാലര ക്വിൻ്റൽ കിട്ടിയെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു.
തൊഴിലുറപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഇവർ സജീവം
രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തൊഴിലുറപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളിലാണ് താങ്കൾ കൃഷിയിൽ സജീവമാകുന്നത് എന്ന് കർഷക കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗങ്ങൾ ആയ രതിയും ഇന്ദിരയും പറയുന്നു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷവുമാണ് നമ്മൾ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഴയത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് മുളയ്ക്കുന്നത് എന്നും ഇവർ പറയുന്നു
ഔഷധിയിലേക്ക്
ഔഷധിയിലേക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നിനാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൃഷിയിൽ തുടരണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ വലിയ ശാരീരിക അധ്വാനം ഉള്ളതാണ് ഈ കൃഷിയെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ തുടരാൻ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നും മഹിജ പറയുന്നു. വിത്തിനാണ് കൂടുതൽ തുക ലഭിക്കുന്നത് എന്നും മഹിജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
35 സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ച കൃഷി തോട്ടം
വിജിൻ എംഎൽഎയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മഞ്ചാടി ഗ്രൂപ്പ് കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പച്ചക്കറി കൃഷിയിലൂടെയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ തുടക്കം. പിന്നീട് കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയിൽ സജീവമായി. തുടങ്ങുമ്പോൾ എട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം നാലു പേരായി ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും 35 സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നും കാഞ്ചന പറയുന്നു.
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മൂന്ന് കൊല്ലമായി നടത്തുന്ന ഈ കൃഷിയിൽ ഇവർ പൂർണമായും സംതൃപ്തരാണ്. എന്നും വരുമ്പോൾ ഇവരെ ഈ തോട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ പ്രസീദ പറയുന്നു . എം വിജിൻ എംഎൽഎയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഇവർ ഈ കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയിൽ സജീവമായി തുടരുന്നത്.
വിജയകരമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലയളവ് ഇവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് ഇവർ നാലുപേരും. പലയിടങ്ങളിലും ഓരോ വർഷവും മാനസിക ഐക്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുതന്നെ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മകൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് നല്ല ഒത്തിണക്കത്തോട് കൂടി തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ പ്രസീത പറഞ്ഞു.
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