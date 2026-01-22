എന്ഐസിയുവില് പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ വിരലറ്റു; പ്ലാസ്റ്റര് മുറിച്ചപ്പോള് പറ്റിയതെന്ന് അധികൃതര്, ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം
പന്നിത്തടം സ്വദേശികളായ ജിത്തു - ജിഷ്മ ദമ്പതികളുടെ പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ വലത് കൈയിലെ തള്ളവിരലാണ് അറ്റുപോയത്.
Published : January 22, 2026 at 6:10 PM IST
തൃശൂർ: കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയില് കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാന് എന്ഐസിയുവില് പ്രവേശിപ്പിച്ച നവജാത ശിശുവിന്റെ വിരല് അറ്റുപ്പോയ നിലയില്. പന്നിത്തടം സ്വദേശികളായ ജിത്തു - ജിഷ്മ ദമ്പതികളുടെ ആറ് ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ തള്ളവിരലാണ് അറ്റുപ്പോയത്. ഇന്നലെയാണ് സംഭവം.
പുലര്ച്ചെ 5 മണിയോടെ ഇഞ്ചക്ഷന് നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എന്ഐസിയുവില് പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിനെ 7 മണിയായിട്ടും തിരികെ നല്കിയില്ല. ഇതേ തുടര്ന്ന് ജിഷ്മ എന്ഐസിയുവിലെത്തി കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ തള്ളവിരല് അറ്റുപ്പോയതായി അറിയുന്നത്. വലത് കൈയിലെ തള്ളവിരലിന് താഴേക്ക് പൂര്ണമായും വിരല് മുറിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട കുടുംബം കാര്യം തിരക്കിയപ്പോള് പ്ലാസ്റ്റര് വെട്ടിയപ്പോള് അറിയാതെ വിരല് അറ്റുപ്പോയെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. എന്നാല് സംഭവത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. കുത്തിവയ്പ്പിനായി കൊണ്ടുപോയ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ എങ്ങനെയാണ് അറ്റുപ്പോകുകയെന്നും സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരം നല്കണമെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ കുടുംബം കുന്നംകുളം പൊലീസില് പരാതി നല്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 13ന് പ്രസവത്തിനായി മലങ്കര ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച ജിഷ്മ 16നാണ് പെണ്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്കിയത്.
തീര്ഥാടകയുടെ കാലില് സര്ജിക്കല് ബ്ലേഡ് വച്ച് കെട്ടി
അടുത്തിടെ സമാന സംഭവം പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിലും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പമ്പ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയ ശബരിമല തീര്ഥാടകയുടെ കാലിലെ മുറിവില് സര്ജിക്കല് ബ്ലേഡ് വച്ച് കെട്ടുകയായിരുന്നു. ചികിത്സ തേടിയ തീര്ഥാടക പ്രീതയുടെ കാലിലെ മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്ത തുണിക്കുള്ളിൽ സർജിക്കല് ബ്ലേഡ് വച്ച് കെട്ടിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് പ്രീത ഡിഎംഒക്ക് പരാതി നൽകിയത്. മുറിവിനൊപ്പം ചുറ്റിയ തുണിക്കുള്ളിൽ ബ്ലേഡ് വച്ച് കെട്ടിയ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ഡിഎംഒക്ക് പരാതിക്കൊപ്പം അയച്ചു നൽകി.
പരാതിയില് ഡിഎംഒ വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. പന്തളത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയ്ക്കൊപ്പം കാല്നടയായാണ് പ്രീത ശബരിമലയ്ക്ക് പോയത്. പമ്പയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കാലില് ചെറിയ പരിക്കുകൾ വന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ പമ്പ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു.
ആശുപത്രിയില് നിന്നും കാലിൽ മരുന്ന് വച്ച് കെട്ടി. തുടർന്ന് പ്രീത സന്നിധാനത്തെത്തി ദർശനം നടത്തി. ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്യാനായി പ്രീത പമ്പ ആശുപത്രിയിൽ തിരിച്ച് എത്തുകയായിരുന്നു. മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയ പ്രീത കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ താൻ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റ് ആണെന്നും നഴ്സ് സ്ഥലത്തില്ലെന്നുമായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. വീട്ടിലെത്തി മുറിവ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് തുണിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സർജിക്കല് ബ്ലേഡ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് പ്രീത പറയുന്നത്. തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ഡിഎംഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
