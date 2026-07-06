തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ; ഉപയോഗ ശൂന്യമായത് ലോൺട്രി മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ
മാനന്തവാടിയിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരത്താണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്തിച്ച വിലകൂടിയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നത്. സംഭവം അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Published : July 6, 2026 at 6:34 PM IST
വയനാട്: നിരുത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെയും അനാസ്ഥയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ. ലോൺട്രി മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ പെട്ടി പോലും തുറക്കാതെ ഇവ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയും തീരുമാനങ്ങളിലെ കാലതാമസവും മൂലം കോടികളുടെ പൊതുമുതൽ പാഴാകുകയാണെന്ന വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമാകുന്നത്. അതേസമയം സംഭവം അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് പ്രതികരിച്ചു.
മാനന്തവാടിയിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരത്താണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്തിച്ച വിലകൂടിയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നത്. ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് എത്തിച്ച ലോൺട്രി മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പെട്ടികളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഴയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും കാരണം ഇവയിൽ പലതും തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചു തുടങ്ങിയതായാണ് ആക്ഷേപം. ആവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ പിന്നീട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിലും യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ലോൺട്രി മെഷീനുകൾക്ക് പുറമെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരുന്ന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിമർശനം. ആശുപത്രിയുടെ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്നത് പൊതുമുതലിൻ്റെ നഷ്ടമാണുണ്ടാക്കിയതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളും വിവിധ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട വിലപിടിപ്പുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നശിക്കുന്നത് പൊതുമുതലിന്റെ വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്.
മെഷീനുകൾ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുവെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകൻ
വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോൺ പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേക താൽപര്യത്തിൽ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് അനുവദിച്ച ലോൺട്രി മെഷീന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ട് വന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ആ സൂപ്രണ്ടിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി. അതിന് ശേഷം വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണെന്നും ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ദുര്വാശിയുമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും ജോൺ പറഞ്ഞു.
ഗൗരവമേറിയ വിഷയമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന് നശിക്കുന്ന സംഭവം അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു . 2018, 2019, 2020 കാലയളവിൽ വാങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സി.എസ്.ആർ ഫണ്ടുകളും സർക്കാർ ഫണ്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും പ്രശ്നത്തിൽ ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ടി. സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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