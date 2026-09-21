മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പരിഷ്കരിക്കുന്നു; നിലവിലെ അവസ്ഥ ദയനീയമെന്ന് ഡിഎംഇ
പഴയ രീതിയിലുള്ള തസ്തികകളും എണ്ണവും വച്ച് ഇന്നത്തെ കൂറ്റൻ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും നടപടികൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണെന്നും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ വി വിശ്വനാഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : September 21, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 3:24 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെയും അനുബന്ധ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ ഘടനയിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. പഴയ രീതിയിലുള്ള തസ്തികകളും എണ്ണവും വച്ച് ഇന്നത്തെ കൂറ്റൻ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും നടപടികൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണെന്നും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ വി വിശ്വനാഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഡോക്ടർമാരുടെ തസ്തികകളിൽ വൻ ക്ഷാമം
നിലവിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ തസ്തികകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ജൂനിയർ റെസിഡൻ്റ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള തസ്തികകളെക്കാൾ ശരാശരി 40 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ട്.
ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് റുമറ്റോളജിയില് 100% വരെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ട്. പല സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികകൾ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരുടെ തസ്തിക വർധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണവും സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിക്കായുള്ള തുടർനടപടികളും പൂർത്തിയായി വരികയാണ്.
നഴ്സിങ്, പാരാമെഡിക്കൽ, അനുബന്ധ ജീവനക്കാർ
ഡോക്ടർമാരെപ്പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ആശുപത്രികളിലെ അനുബന്ധ ജീവനക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം. നഴ്സുമാർ, ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ്, തെറാപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഏകദേശം 212-ൽ അധികം കാറ്റഗറികളിലായുള്ള ജീവനക്കാരുടെ മാസ്റ്റർ ചാർട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നഴ്സിങ് വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴും ലീവ് വേക്കൻസികളും നൈറ്റ് ഓഫ് ആനുകൂല്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 10 പേരുടെ ആവശ്യത്തിന് 40 പേരെ (1:4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ) നിയമിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഐസിയു പോലെയുള്ള തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ ബെഡുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നഴ്സിങ്- സ്റ്റാഫ് അനുപാതം കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള നടപ്പാക്കലും
ഒറ്റയടിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കും. അതിനാൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയും ഘട്ടംഘട്ടമായും മാത്രമേ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നും രോഗികളുടെ എണ്ണവും ക്ലിനിക്കൽ ലോഡും അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരുടെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രീകൃത ഡിഎംഇ തലത്തിലുള്ള സമിതി ഇത് പുനഃപരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കും.
ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പഴയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ എച്ച്ഡിഎസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല.
മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ അമിത തിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ജില്ലാ/ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇതോടൊപ്പം താലൂക്ക്/ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ 24 മണിക്കൂർ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഡോ. കെ വി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.
മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രായോഗികതയും
എൻഎംസി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 250 വിദ്യാർഥികളുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജ് കോഴ്സിന് അനുയോജ്യമായ ബെഡ് കപ്പാസിറ്റി കണക്കാക്കിയാണ് അധ്യാപകരുടെയും അനുബന്ധ ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, എട്ട് യൂണിറ്റുകളിലായി 240 ബെഡുകൾ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന് മതിയാകും. എന്നാൽ, യഥാർഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാന മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ബെഡുകളിലാണ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകുന്നത്. എൻഎംസി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠനത്തിനാവശ്യമായ ജീവനക്കാരുടെ കണക്കാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ആശുപത്രികൾ നേരിടുന്നത് അനവധി മടങ്ങ് വരുന്ന രോഗികളുടെ ഒഴുക്കിനെയാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡപ്രകാരം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (ഐസിയു) ഒരു ബെഡിന് ഒരു നഴ്സും, ഹൈ ഡിപെൻഡൻസി യൂണിറ്റിൽ (എച്ച്ഡിയു) രണ്ട് ബെഡിന് ഒരു നഴ്സും, ജനറൽ വാർഡുകളിൽ ആറ് രോഗികൾക്ക് ഒരു നഴ്സും എന്നതാണ് അനുപാതം. എന്നാൽ ഈ മാനദണ്ഡം അതേപടി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മാത്രം നാലായിരത്തിലധികം നഴ്സുമാരെ നിയമിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് സർക്കാരിന് സാമ്പത്തികമായി താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല.
മാറേണ്ടത് 1967-ലെ പാറ്റേൺ തസ്തികകൾ
പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് പെട്ടെന്ന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാതെ തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ 1967-ൽ നിശ്ചയിച്ച സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചാണ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ഈ ജീവനക്കാരുടെ ഘടനയിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം അത്യാവശ്യമാണ്.
മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയോ വിദഗ്ധരുടെയോ തസ്തികകളിൽ വലിയ ക്ഷാമമില്ല. എന്നാൽ, വാർഡ് അറ്റൻഡർമാർ, നഴ്സുമാർ, നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റൻ്റുമാർ തുടങ്ങിയ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലാണ് വലിയ വർധനവ് വേണ്ടത്. ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റുകൾ, നൈറ്റ് ഓഫ്, വീക്കിലി ഓഫ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, ജീവനക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായതിനാൽ പ്രസവാവധി, മറ്റ് അവധികൾ എന്നിവ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വാർഡുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ അനുബന്ധ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തികകൾ അടിയന്തരമായി വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ദ്വിതീയ തല ആശുപത്രികൾ ശക്തിപ്പെടണം
മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അനുബന്ധ താലൂക്ക്, ജില്ലാ ആശുപത്രികളെ 24 മണിക്കൂറും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഉദാഹരണമെടുത്താൽ, ബീച്ച് ആശുപത്രിയോ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയോ പോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും പൂർണതോതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ 24 മണിക്കൂറും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന മാതൃക മറ്റ് ജില്ലകളിലും നടപ്പാക്കണം.
ജില്ലാ, താലൂക്ക് തലങ്ങളിൽ എല്ലാത്തരം ചികിത്സകളും ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലേക്കുള്ള രോഗികളുടെ അതിപ്രസരം തടയാനും രോഗികൾ നിലത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ദാരുണാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനും സാധിക്കൂ. ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക പരിഷ്കരണത്തിനൊപ്പം പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമഗ്രമായ സമീപനമാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത്.
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