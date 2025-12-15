'ചാരിറ്റി'യുടെ 'പെരുമ'യില് 'ചാലക്കര ദേശം'; മണ്മറഞ്ഞ സുഹൃത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനായി നാടൊന്നിച്ചു, നിർധനർക്ക് കൈത്താങ്ങ്
നിര്ധനര്ക്കും കിടപ്പു രോഗികള്ക്കും കൈത്താങ്ങ്. ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. 'ചാലക്കര ദേശപെരുമ', ആതുരസേവനത്തിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃക
Published : December 15, 2025 at 8:13 PM IST
കണ്ണൂർ: ഒരു ദേശ കൂട്ടായ്മയിൽ നാട്ടിലെ രോഗികൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നല്കുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ ആതുര സേവനരംഗത്ത് മാതൃകയാകുന്നു. മാഹിയിലെ ചാലക്കര ദേശത്ത് സൗഹാർദത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും കൂട്ടായ്മ പിറന്നത് സേവനത്തിൻ്റെ പെരുമ തീർക്കാൻ.
സർക്കാറിൻ്റെയോ മറ്റു സംഘടനകളുടെയോ കനിവിന് കാത്തു നിൽകാതെ "ചാലക്കര ദേശ പെരുമ" എന്ന പേരിൽ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ ഒരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മ പിറന്നതോടെയാണ് ചാലക്കരയിൽ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 2023 ൽ പി.പി റിനീഷ് എന്ന മുൻ പ്രവാസിയുടെ മനസിലുദിച്ചതാണ് ഈ ആശയം. നാട്ടിലെ കെ.പി വത്സനോടും കെ. ചിത്രനോടും ആലോചിച്ച് ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
അതോടെ റിനീഷിൻ്റെ മനസിലുദിച്ച കാര്യത്തിന് ജീവൻ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റിനീഷ് മരണപ്പെട്ടു. ഒന്നിച്ചു നിന്നവരെ ദുഃഖിപ്പിച്ചെങ്കിലും റിനീഷിൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ അരയും മുറുക്കി നാട്ടുകാർ രംഗത്തിറങ്ങി. "ചാലക്കര പെരുമ" എന്നു നാമകരണം ചെയ്ത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.
റിനീഷിനെ അനുസ്മരിച്ച് ആദ്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി. ഈ വർഷമാദ്യം ചാലക്കര പി എം ശ്രീ ഉസ്മാന് ഹൈസ്കൂളിൽ ക്യാൻസർ നിർണയ ക്യാമ്പോടെയാണ് തുടക്കം. രോഗം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയും നല്കും. തുടർന്ന് വൃക്ക രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പായിരുന്നു നടത്തിയത്.
ചാലക്കര ദേശപ്പെരുമയുടെ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നേത്ര തിമിര ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സെക്രട്ടറി കെ. ചിത്രൻ പറഞ്ഞു. "ആതുരസേവന നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്. രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒട്ടനവധി ചാരിറ്റി പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ആളുകള്ക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് സേവനങ്ങള് നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം ഈ സംഘടനയ്ക്കുണ്ട്. ക്യാമ്പുകള്ക്കപ്പുറം കിടപ്പു രോഗികള്ക്കും വിട്ട് മാറാത്ത അസുഖമുള്ളവര്ക്കും ഞങ്ങള് കൈതാങ്ങ് നല്കാറുണ്ട്" കെ. ചിത്രൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈ വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പായി നേത്ര തിമിര പരിശോധന ക്യാമ്പാണ് നടത്തിയത്. ഇരുനൂറിലേറെ പേർ ക്യാമ്പിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തി. സൗജന്യമായി കണ്ണടയും നൽകി. ക്യാമ്പിൽ പരിശോധനക്കെത്തിയ ഡോക്ടർമാരുടെ ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. മുപ്പത്തിയാറംഗ സമിതിയാണ് ചാലക്കര പെരുമയുടെ സംഘാടനം.
ദേശപ്പെരുമ എന്ന സംഘടന മുന്തൂക്കം നല്കുന്നത് ചാരിറ്റി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണെന്ന് സംഘടന പ്രസിഡൻ്റ് കെ.പി വത്സൻ പറഞ്ഞു. "ജനങ്ങളില് നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാ ആതുര സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് കത്തുകള് ലഭിക്കാറുണ്ട്. കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുമ്പോള് ഇത്തരം കത്തുകളില് ചര്ച്ച നടത്തുകയും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള് നടത്താറുമുണ്ട്" വത്സന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംഘടനയുടെ ആരംഭ ഘട്ടത്തില് ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് സെക്രട്ടറി വിവരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭാവിയില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണം എന്ന ആലോചനയും നടത്താറുണ്ട്. സൗഹാർദവും മാനവികതയുമാണ് ചാലക്കര പെരുമയുടെ മുഖമുദ്രയെന്ന് വത്സന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മെഡിക്കല് ക്യാമ്പുകള് നടത്തുക, നിർധനരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്. എന്നിരുന്നാലും സംഘടനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണിവര്. കലാ-സാംസ്കാരിക കായിക മേഖലയിലും ചുവടുറപ്പിക്കാനുമുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ.
