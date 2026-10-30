റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമയമില്ല; വയനാട്ടില് കവുങ്ങ് തലയില് വീണ് പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സാസഹായം വൈകുന്നു
ഒക്ടോബർ ഒന്നിനുണ്ടായ ചുഴലികാറ്റിലാണ് കവുങ്ങ് വീണ് ഏഴ് വയസുകാരന് പരിക്കേറ്റത്.
Published : October 30, 2026 at 8:34 AM IST
വയനാട്: കവുങ്ങ് വീണ് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സാസഹായം വൈകുന്നു. എൽനീനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിലെ 19-ാം വാർഡിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനുണ്ടായ ചുഴലികാറ്റിൽ കവുങ്ങ് വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ള കുട്ടിക്കാണ് സർക്കാർ സഹായം വൈകുന്നത്. റവന്യൂ വകുപ്പ് സമയബന്ധിതമായി സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തതാണ് ചികിത്സാ സഹായം വൈകാൻ കാരണം.
ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കുട്ടി സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴിയായിരുന്നു കവുങ്ങ് വീണ് ഏഴ് വയസുകാരന് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിനോടകം കുട്ടിക്ക് നാല് സർജറികൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും രണ്ട് സർജറികൾ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ എംഎൽഎയും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖും ജില്ലാ കലക്ടർ വി. ചെൽസാസിനിയും ഇടപെട്ടിരുന്നു. ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടത്തുമെന്ന് മൂന്നുപേരും ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ ഇക്കാര്യം മന്ത്രി സിദ്ദീഖ് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടമുണ്ടായി 29 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ ഗൗരവം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കമർ ലൈല നേരിട്ട് കലക്ട്രേറ്റിൽ എത്തി ഇത് സംബന്ധിച്ച് കലക്ടറോട് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സർക്കാർ സഹായത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനമാകുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കലക്ട്രേറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ചികിത്സ സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നടപടികളും മേലാധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. കലക്ടരെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈമാറാത്തത് കൊണ്ടാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കുട്ടി വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കമർ ലൈല പറഞ്ഞു.
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കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിലാണ് കുട്ടി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിനിടെ സർക്കാർ സഹായം കാത്തുനിൽക്കാതെ ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ചികിത്സാ സഹായി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആരവം ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെൻ്റിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരായ ചാൻസിലേറ്റ്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് 75000 രൂപ നൽകി.
വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കമലയില വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ലതിക എന്നിവരും ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ വി ജെ. വിൻസൻ്റ് , ടി. നാസർ എന്നിവർ ചേർന്നു തുക ഏറ്റുവാങ്ങി. ചാൻസിലേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡണ്ട് അഷ്കർ തച്ചയിൽ, ഹാരിസ് മിന്നൻങ്കോടൻ, ഷബീർ അലുവ , എ പി. ലത്തീഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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