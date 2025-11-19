ചുമര് തകർത്ത് വീടിനകത്തേക്ക് ജീപ്പ് ഇടിച്ചു കയറ്റിയതു പോലെ; കൗതുകമായി ടിവി സ്റ്റാൻഡ്
കമനീയമായി പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റും ഇൻ്റിക്കേറ്ററും സജ്ജീകരിച്ച ജീപ്പിൻ്റെ മുന്ഭാഗം, ആദ്യം കാണുമ്പോള് ചുമരില് ഇടിച്ചു കയറിയതു പോലെ തോന്നും.
Published : November 19, 2025 at 8:50 PM IST
കണ്ണൂര്: വീടിനകത്ത് ഇടിച്ചു കയറിയപോലെ ഒരു ജീപ്പ്. സംഭവം വീട്ടിലേക്ക് ജീപ്പ് ഇടിച്ച് കയറിയതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഉരിത്തിരിഞ്ഞ സൃഷ്ടിയാണ്. വീടിനുള്ളിൽ ഇടിച്ച് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള ജീപ്പ്, ടിവി സ്റ്റാൻഡ് ആയി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിംജിത്ത്.
സിംജിത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ ജെയിംസും ഷെമിയുമാണ് ആദ്യം ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സിംജിത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലും ജീപ്പ് മാതൃകയിൽ ടിവി സ്റ്റാൻഡ് നിർമിക്കുകയായിരുന്നു.
കൂത്തുപറമ്പ് തൊക്കിലങ്ങാടിക്ക് സമീപത്തെ പന്ന്യോറയിലെ നാമത്ത് ഹൗസിലെത്തിലാണ് ഈ വെറൈറ്റി ഇൻ്റീയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വരാന്ത കഴിഞ്ഞ് സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ജീപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ടിവി സ്റ്റാൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കുക. കാണുന്നവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മനോഹരമായിട്ടാണ് സിംജിത്തിൻ്റെ ഈ കലാസൃഷ്ടി.
കമനീയമായി പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റും ഇൻ്റിക്കേറ്ററും സജ്ജീകരിച്ച ജീപ്പിൻ്റെ മുന് ഭാഗം, ആദ്യ ദര്ശനത്തില് ചുമരില് ഇടിച്ചു കയറിയതു പോലെ തോന്നും. 43 ഇഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ വലിപ്പമുള്ള ടിവി വയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
മെരുവമ്പായി കണ്ടന് കുന്നിലെ ഫോര് വീലര് മെക്കാനിക്കായ സിംജിത്തിനെ തേടി ഇപ്പോള് നിരവധി പേർ എത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഓട്ടോ മൊബൈല് മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് സിംജിത്ത്. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്കായി തുടങ്ങി പിന്നീട് ഫോര് വീല് മെക്കാനിക്കായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു സിംജിത്ത്.
2020ല് കൊവിഡ് മഹാമാരി മൂലം തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോള് മനസില് തോന്നിയ ആശയമാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടിയ്ക്ക് പിന്നിൽ. എസ്ജെ ഓട്ടോ മൊബൈല്സിൻ്റെ ഉടമകളായ ജെയിംസും ഷെമിയും സിംജിത്തും ചേർന്നാണ് ആദ്യം ജിപ്പ് ടിവി സ്റ്റാൻഡ് നിർമിച്ചത്. പിന്നീട് സിംജിത്ത് തൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവിൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയോടെ നിർമിച്ച് വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.
അതിനായി ജീപ്പിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വിവിധ ഇടങ്ങളില് നിന്നായി വാങ്ങി. എന്നാല് മുന്ഭാഗത്തെ ഗ്രില്സ് മാത്രം എത്ര തേടിയിട്ടും ലഭ്യമായില്ല. ഒടുവില് ഗ്രില്സ് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാന് ഒരുങ്ങി. അതിനായി മെറ്റല് ഷീറ്റ് വാങ്ങി. നീളവും വീതിയും ക്രമപ്പെടുത്തി. പിന്നെ കട്ടറും ഹാമറും കയ്യിലെടുത്ത് പണി തുടങ്ങി.
അങ്ങനെ മഹീന്ദ്ര ജീപ്പിൻ്റെ ഗ്രില്സ് രൂപപ്പെട്ടു. പെയിൻ്റിങ് എല്ലാം സ്വന്തമായി ചെയ്തു. അതോടെ വീട്ടിനകത്ത് ലക്ഷണമൊത്ത 'മഹീന്ദ്ര ജീപ്പ്' റെഡിയായി. ഇനിയും ഇത് സമ്പൂര്ണ ജീപ്പ് ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് സിംജിത്ത് പറയുന്നത്. പണി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സിംജിത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാല് അതൊന്നും കാഴ്ചക്കാര്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല.
സ്വന്തം വീട്ടില് ജീപ്പ് മോഡല് ഉണ്ടാക്കിയതോടെ ആവശ്യക്കാരും സിംജിത്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിൻ്റെ പണിയും സ്പെയര്പാട്സും ഒക്കെ സജ്ജീകരിക്കാന് പാടാണ്. താന് ജോലി ചെയ്യുന്ന എസ്ജെ ഓട്ടോ മൊബൈല്സിൻ്റെ ഉടമ ഷെമിയുടെ വീട്ടിലും കൗതുക വസ്തുവായി ഇങ്ങനെ ഒരു ജീപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
