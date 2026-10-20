മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; ഒരു കിലോ എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ കേസിൽ ഘാന സ്വദേശിനി പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ
രാസ ലഹരി പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഘാന സ്വദേശിനി ഐബഹ് പീസ് ചിനാസ് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ.
Published : October 20, 2026 at 12:41 PM IST
കോഴിക്കോട്: പന്തീരാങ്കാവ് ക്യാപ് കോൺ സിറ്റിക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ഒമ്പതാം തിയ്യതി 1013.26ഗ്രാം രാസ ലഹരി പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ വിദേശ വനിത കൂടി പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. ഘാന സ്വദേശിനിയായ ഐബഹ് പീസ് ചിനാസ് ആണ് പഞ്ചാബിലെ ജലന്തറിൽ വെച്ച് പന്തീരാങ്കാവ് എസ്ഐ അർജുൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാൻസാഫിൻ്റേയും പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആറുപേർ പിടിയിലായിരുന്നു. ഇവർക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ച് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ ഘാന സ്വദേശിനിയായിരുന്നു. നേരത്തെ പിടിയിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ഘാന സ്വദേശിനിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.
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തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ ഇവരുണ്ടെന്ന് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് പഞ്ചാബ് പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഘാന സ്വദേശിനിയായ യുവതി താമസിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെത്തി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം പിടിയിലായ മലപ്പുറം പള്ളിക്കൽ ബസാർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹർഷൽ, രാമനാട്ടുകര ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശി ആദിൽ ഷാ, ഐക്കരപ്പടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും മറ്റ് മൂന്നു പേരെ കൂടി പിടികൂടിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവരെയെല്ലാം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ ഘാന സ്വദേശിനിയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.
ആദ്യം പിടിയിലായ മൂന്നുപേർ ചേർന്നാണ് ഘാന സ്വദേശിനിയിൽ നിന്നും രാസ ലഹരി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവർ പഴയ കാറുകൾ വാങ്ങി ഘാന സ്വദേശിനി പറയുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച് നിർത്തിയിടുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഈ കാറിൽ ഘാന സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാസ ലഹരി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും. അതിനുശേഷം കാർ വെച്ചവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി കൊണ്ടു പോയിക്കൊള്ളാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനു വേണ്ടി വരും ദിവസം കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സാധാരണ നിലയിൽ ഇത്തരം ലഹരി കേസുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം പിടിയിലാകുന്നവരിൽ ഒതുങ്ങാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഡാൻസാഫും പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഘാന സ്വദേശിനിയെ വരെ പിടികൂടുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
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