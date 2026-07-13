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മലപ്പുറത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട; കാറിൻ്റെ സ്പീക്കറിൽ ഒളിപ്പിച്ച അരക്കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പനി ടയറിന് സമീപം സ്പീക്കറിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു 493.16 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിന് പുറമെ ഇതേ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 7.80 ഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

OPERATION TOOFAN POLICE SEIZED MDMA FROM YOUTH MDMA SEIZED IN MALAPPURAM MDMA CASE MALAPPURAM
Representative Image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 13, 2026 at 12:48 PM IST

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മലപ്പുറം: കാറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പനി ടയറിന് സമീപത്തെ സ്പീക്കറിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച അരക്കിലോയോളം എംഡിഎംഎയും ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. തിരൂർ കോട്ടായി സ്വദേശി അബ്ദുൽ മുഫ്ഷിർ (32) ആണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ലഹരിവേട്ട നടന്നത്.

വലിയ തോതിൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുന്നതായി പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി കുറ്റിപ്പുറത്തെ മഞ്ചാടിക്ക് സമീപം വച്ച് പ്രതിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പനി ടയറിന് സമീപം സ്പീക്കറിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു 493.16 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിന് പുറമെ ഇതേ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 7.80 ഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിവസ്തുക്കൾക്ക് വിപണിയിൽ 25 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലവരുമെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ലഹരിയെത്തിക്കുന്നു
പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ എംഡിഎംഎ വാങ്ങി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ച് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ രീതി. സംഭവത്തിൽ കുറ്റിപ്പുറം പൊലീസ് എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിതമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യും.

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; പരിശോധന കർശനം
സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി ഉപയോഗവും വിൽപനയും തടയുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വൻതോതിൽ എംഡിഎംഎയും മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളും അടുത്തിടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. അരീക്കോട്, പുലാമന്തോൾ, കോട്ടക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ലഹരിമരുന്ന് വേട്ടയിൽ നിരവധി പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒരു കിലോയിലധികം എംഡിഎംഎയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന് പുറമെ കഞ്ചാവ്, ഹാഷിഷ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയവയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളിൽ നിന്ന് 1.06 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കണ്ടെടുത്തത്. പ്രതി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പൊതിയിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽപന നടത്താൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. പ്രതിക്കെതിരെ എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി വിൽപന നടത്തുന്ന സംഘങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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OPERATION TOOFAN
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