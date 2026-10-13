കുടിവെള്ള ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ എംഡിഎംഎ ഒളിപ്പിച്ച് തടവുകാരികൾ; കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട
വനിതാ ജയിലിലെ തടവുകാരി ഇരിട്ടി സ്വദേശി റുബൈദയിൽനിന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചത്. സഹതടവുകാരിയായ സാബിറ നൽകിയതാണ് മയക്കുമരുന്നെന്നാണ് റുബൈദ പറയുന്നത്.
Published : October 13, 2026 at 1:48 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന തടവുകാരികളിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ പിടികൂടി. ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലെത്തിയ ഇരിട്ടി സ്വദേശി റുബൈദ പി.കെ (34), റോഷ്നി സാവിയോ എന്ന സാബിറ (34) എന്നിവരിൽ നിന്നാണ് 0.31 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം.
ജയിലിലെ മുറിക്കുള്ളിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഗ്ലാസെടുത്തപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ജയിൽ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. സഹതടവുകാരിയായ സാബിറയാണ് തനിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നൽകിയതെന്ന് റുബൈദ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ പരാതിയിൽ ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിയെ മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂമാഹി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് തിരിച്ച് ജയിലിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരും എങ്ങനെയാണ് ജയിലിലേക്ക് എംഡിഎംഎ കടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.
ആറുദിവസം മുൻപാണ് റോഷ്നി സാവിയോ ജയിലിലെത്തുന്നത്. റുബൈദ രണ്ടുദിവസം മുൻപും ജയിലിലെത്തി. ഒരാഴ്ച മുൻപ് കൂട്ടുപുഴ ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ വച്ച് 194 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് ഉളിക്കൽ സ്വദേശികൾ പിടിയിലായിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഹരിമരുന്ന് നൽകിയത് റോഷ്നിയാണെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് ഇരിട്ടി പൊലീസ് തൃശൂരിൽ നിന്നാണ് അതിസാഹസികമായി റോഷ്നിയെ പിടികൂടിയത്. സാബിറ എന്നാണ് ഇവരുടെ യഥാർഥ പേരെന്നും, ഇവർ ഒരു പോക്സോ കേസിൽ കൂടി പ്രതിയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി സംഘവുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ന്യൂമാഹിയിലെ വാടകവീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആൺസുഹൃത്തിനൊപ്പം ലഹരി കച്ചവടം നടത്തിവരവെയാണ് 16 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി റുബൈദ പിടിയിലായത്.
വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് എംഡിഎംഎ കടത്ത്
മംഗളൂരു: പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് എംഡിഎംഎ കടത്താന് ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തെ മംഗളൂരു സിസിബി പൊലീസ് പിടികൂടിയതായി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു. വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിലെ ജലസംഭരണിക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കൊറിയർ വഴി വൻതോതിൽ നിരോധിത ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎ കടത്തി മംഗളൂരുവിലും കേരളത്തിലും വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്നുപേരാണ് പിടിയിലായത്.
ഒക്ടോബര് എട്ടിന് രാത്രി പത്തുമണിയോടെ ഉള്ളാൾ താലൂക്കിലെ കുമ്പളയിലുള്ള ഡി-മാർട്ടിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘം നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 1.58 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 1.796 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കാസർകോട് മംഗൽപാടി സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഹഫീൽ (25), മംഗളൂരു കുലൂരിന് സമീപം കസബ ബെംഗ്രെ സ്വദേശിയായ സിയാവുൽ ഹഖ് (30), ജല്ലിഗുഡ്ഡെ ഫൈസൽ നഗർ സ്വദേശിയും നിലവിൽ പാണ്ഡേശ്വറിലെ ഓൾഡ് കെന്റ് റോഡിലുള്ള ആയിഷ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ താമസക്കാരനുമായ അൽത്താഫ് (28) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
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മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കാർ, ഓട്ടോറിക്ഷ, മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കൊറിയർ ബോക്സ്, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ആകെ 1.63 കോടി രൂപ വിലമതിക്കും. പ്രതികളിൽ സിയാവുൽ ഹഖ് ദുബായിലെ റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ആളാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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