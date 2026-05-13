ചാത്തന്നൂരിൽ എംഡിഎംഎ വേട്ട; മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ തലവൻ അറസ്റ്റിൽ

ചാത്തന്നൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻ്റ് ചെയ്‌തു. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടയിൽ പൊലീസുകാരനെ കാറിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം.

സനോജ്
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 3:20 PM IST

കൊല്ലം: ചാത്തന്നൂരിൽ നടന്ന എംഡിഎംഎ വേട്ടയിൽ മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തലവൻ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണേറ്റ സനൂജ് മനസിലിൽ സലീമിൻ്റെ മകൻ സനോജ് (38) ആണ് അറസ്റ്റിൽ ആയത്. ആറ് ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പ്രതിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ കാരംകോട് ജെ എസ് എം ജങ്ഷൻ - കിണർമുക്ക് റോഡിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചാത്തന്നൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തു. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടയിൽ കൊല്ലം ഡാൻസ് സാഫ് ടീമിലെ ഷഫീഖിനെ കാർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷഫീഖ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ചു കടന്നുകളയാന്‍ നോക്കിയ സനോജിനെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജീവന്‍ പണയം വെച്ചാണ് കീഴ്‌പ്പെടുത്തിയത്. കാറിൽ എംഡിഎംഎയുമായി എത്തിയ പ്രതിയെ ജീപ്പിലും ബൈക്കിലും എത്തിയ ഡാൻസ് സാഫ് ടീമിലെ പൊലിസുകാർ വളഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ കാറിൽ റിവേഴ്‌സ് എടുത്ത് പ്രതി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇടിച്ചു. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പൊലീസുകാർ സാഹസികമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇയാള്‍ വന്ന കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പിടിയിലായ സനോജ് ചില്ലറക്കാരനല്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തി വന്നിരുന്ന പ്രതി നിരവധി തവണ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ഇതിന് മുൻപും വാഹനത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതിനിടയിൽ പൊലീസിനെ ഇടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

