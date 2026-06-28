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സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് സിന്തറ്റിക് മരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു; തൃശൂരിൽ രണ്ട് കേസുകളിലായി പൊലീസ് പിടികൂടിയത് 308 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ

പീച്ചി, ചാവക്കാട് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത രണ്ട് കേസുകളിലായി 15 ലക്ഷം രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎയാണ് പിടികൂടിയത്. പൊലീസ് ഏഴ് പ്രതികളെയും ഇന്ന് രാവിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, കോടതി അവരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 28, 2026 at 4:10 PM IST

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തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ രണ്ട് കേസുകളിലായി രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് സിന്തറ്റിക് മരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് സ്‌ത്രീകൾ അറസ്‌റ്റിലായത്. പീച്ചി, ചാവക്കാട് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത രണ്ട് കേസുകളിലായി 15 ലക്ഷം രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന 308 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ഏഴ് പ്രതികളെയും ഇന്ന് രാവിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, കോടതി അവരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പ്രതികളെ പിടികൂടി

വെള്ളിയാഴ്‌ച (ജൂൺ 26) രാത്രി പീച്ചി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വാണിയമ്പാറയിലെ ഒരു വാഹന പരിശോധനാ പോസ്‌റ്റിൽ ഒരു കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തിയാണ് പൊലീസ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. കാറിൽ നാല് യാത്രക്കാരായിരുന്നു. ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധന നടത്തി. തുടർന്നാണ് രണ്ട് സ്‌ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച രണ്ട് ഗ്രാം വീതം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. കാക്കശേരി സ്വദേശി ഷിഫാസ് (26), നെൻമേനി സ്വദേശി വിദ്യ (28), അട്ടയൂർ സ്വദേശി ജിഷ്‌ണു (27), നമ്പഴിക്കാട് സ്വദേശി ശ്രീലക്ഷ്‌മി (20) എന്നിവരാണ് അറസ്‌റ്റിലായവരെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

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ജില്ലാ ആൻ്റി-നാർക്കോട്ടിക് സ്‌പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോഴ്‌സിന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പാലക്കാട് മുതലമടയിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രതികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ ഷിഫാസ് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയതായും പാവറട്ടി സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 13 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഷിഫാസിൻ്റെ സുഹൃത്ത് സുമേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. സുമേഷിനെ പൊലീസ് പിന്തുടരുകയും ഇയാളുടെ രണ്ട് കൂട്ടാളികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്‌തു. തൈക്കാട് സ്വദേശി ഷബീർ പി എ (37), ചാവാക്കാട് സ്വദേശി അൻസാദ് (33) എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ചാവക്കാട് പൊലീസ് ഇരുവരെയും കസ്‌റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഇന്നലെ (ജൂൺ 27) തൈക്കാട് സ്വദേശിയുടെ അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് 288.8 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുമേഷിനെ (25) പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

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